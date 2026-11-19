Une femme de 52 ans de Genk a été condamnée à une amende de 800 euros et à verser 138 000 euros de dommages et intérêts pour avoir ouvert la portière de sa voiture sur un cycliste âgé de 83 ans, entraînant sa mort quelques jours plus tard.

Une femme de cinquante-deux ans originaire de Genk a été condamnée à payer une amende de huit cents euros pour son implication dans un accident de la circulation ayant coûté la vie à un cycliste de quatre-vingt-trois ans.

L'incident tragique s'est produit le 18 décembre 2025 dans la Winterslagstraat à Genk, où un homme âgé, roulant sur un vélo électrique, est entré en collision avec la portière d'une voiture garée qui venait d'être ouverte brusquement. Le cycliste est tombé violemment et a reçu les premiers soins sur place avant d'être transporté à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, ses blessures s'éétant avérées trop graves, il est décédé le lendemain de ses traumatismes.

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Comparution devant le juge de paix

Cette affaire a conduit à une comparution devant le juge de paix à Tongere le mois précédent, où la conductrice a dû rendre compte de ses actes. Lors de son audition, la femme a déclaré au tribunal qu'elle se rendait à un rendez-vous chez Solidaris et qu'elle avait pris ses précautions nécessaires avant d'ouvrir sa portière. Elle affirmait avoir scrupuleusement vérifié l'absence de danger dans ses rétroviseurs arrière et latéraux avant d'effectuer son geste.

Cependant, le tribunal a estimé qu'elle aurait dû prendre conscience que son action représentait un risque potentiellement mortel pour les autres usagers de la route, notamment pour un cycliste qui circule souvent de manière imprévisible ou qui peut se trouver dans les angles morts. La conductrice a également témoigné qu'elle avait immédiatement réalisé la gravité de la situation en voyant le sang du cycliste.

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Elle a mentionné que les témoins ou les passants lui avaient indiqué qu'il ne fallait ni le toucher ni le retourner, conformément aux règles de premiers secours d'urgence. Bien que la cour ait relaxé la conduiteuse de l'accusation d'homicide involontaire, elle l'a trouvée coupable d'avoir ouvert la portière d'un véhicule sans vérifier si cela pouvait créer un danger pour autrui.

Condamnation et indemnisation

En conséquence, elle a été condamnée à une amende administrative et doit verser une indemnisation substantielle à la famille de la victime. Le montant fixé pour les dommages et intérêts s'élève à cent trente-huit mille euros, une somme destinée à compenser la perte subie par les proches du défunt.

Cette décision judiciaire souligne l'importance cruciale de la vigilance accrue exercée par les conducteurs lors du stationnement et de la descente de véhicule, particulièrement dans les zones urbaines où les interactions avec les cyclistes et piétons sont fréquentes. La négligence, même perçue comme minime par le conducteur, peut avoir des conséquences désastreuses et irréversibles pour les autres usagers vulnérables de la chaussée.

Rappel aux automobilistes

L'affaire sert également de rappel constant aux automobilistes de la nécessité absolue de la méthode du Landshut ou de la vérification visuelle approfondie avant toute ouverture de portière.