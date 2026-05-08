Condamnation d'une organisation criminelle chinoise pour traite des êtres humains et prostitution en Belgique

Une organisation criminelle chinoise basée à Bruxelles a été démantelée après avoir exploité près de 40 jeunes femmes via la traite des êtres humains et la prostitution. Les responsables ont été condamnés à des peines de prison, tandis que l'enquête révèle un vaste réseau d'exploitation sexuelle impliquant des centaines de victimes.

Les têtes pensantes d'une organisation criminelle chinoise qui a exploité près de 40 jeunes femmes via la traite des êtres humains et la prostitution ont été condamnées à Bruxelles à 5 ans de prison, dont la moitié avec sursis.

Six autres membres ont écopé de peines allant de 18 mois à 3 ans de prison, assorties d'un sursis total ou partiel. L'affaire a débuté après le contrôle d'une travailleuse du sexe illégale aux Pays-Bas, transportée dans une voiture belge. L'enquête a conduit à une organisation criminelle chinoise basée à Bruxelles, qui a forcé au moins 38 femmes à se prostituer via la traite des êtres humains.

Les victimes, de jeunes Chinoises introduites illégalement dans le pays, étaient contraintes de remettre leur passeport et étaient déplacées tous les quinze jours vers un autre lieu. Elles étaient forcées de se prostituer sans avoir le moindre contrôle sur les tarifs imposés et devaient reverser la moitié de leurs revenus. Cette affaire bruxelloise est une ramification du dossier Lotus du parquet fédéral, qui sera jugé en juin devant le tribunal de Gand.

Près de 40 accusés y sont poursuivis pour l'exploitation sexuelle d'au moins 300 victimes. Il s'agit du plus grand réseau de traite des êtres humains jamais démantelé dans notre pays. L'ensemble de l'opération, qui a rapporté environ 1,2 million d'euros à la bande, était dirigée depuis deux 'centrales téléphoniques' situées dans la rue de la Scheut à Anderlecht et la rue Saint-Roch à Bruxelles.

C'est de là que les rendez-vous avec les clients étaient organisés, qui se rendaient ensuite dans des salons de massage ou d'autres locaux loués par la bande. L'homme et la femme à la tête de l'organisation criminelle ont chacun été condamnés à 5 ans de prison, dont la moitié avec sursis. Six autres personnes ont été condamnées à des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison, assorties d'un sursis total ou partiel.

Parmi elles, un septuagénaire de Ninove, qui travaillait comme chauffeur pour l'organisation criminelle et était généreusement rémunéré. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, mais n'a pas pu assister au verdict, car il a été arrêté la semaine dernière pour des faits similaires dans le cadre d'une enquête du parquet de Halle-Vilvoorde. Pano a enquêté sur les soins du dos en Belgique et a constaté que certaines interventions sont inutiles, voire nocives. Est-ce un modèle économique ? VRT NWS a mené l'enquête





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