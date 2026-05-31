Condamnation de Dries Van Langenhove : débat sur la loi antiracisme relancé en Belgique

Le tribunal correctionnel de Louvain condamne l'ancien député Vlaams Belang à une amende de 4000 euros pour incitation à la haine. Les réactions politiques relancent le débat sur la loi antiracisme.

Le mardi 25 mars 2025, l'ancien député du Vlaams Belang , Dries Van Langenhove , a été condamné par le tribunal correctionnel de Louvain à une amende de 4000 euros pour incitation à la haine raciale, en vertu de la loi antiracisme du 30 juillet 1981.

Le parquet avait requis une peine plus lourde, mais le tribunal a estimé que les faits étaient établis et a prononcé une peine d'amende conforme aux réquisitions. Van Langenhove était poursuivi pour des propos tenus sur les réseaux sociaux et lors de rassemblements politiques, où il tenait des discours stigmatisant les personnes d'origine étrangère, les qualifiant de menaces pour la société belge et appelant à des mesures d'exclusion.

Ce verdict réaffirme que la liberté d'expression, bien que protégée par la Constitution, n'est pas absolue et doit être conciliée avec la protection des droits fondamentaux et de la dignité humaine. L'affaire a suscité de vives réactions politiques. Dans la foulée de cette condamnation, le président de la Chambre des représentants, Peter De Roover (N-VA), s'est dit favorable à une évaluation de la loi antiracisme, sans citer directement le cas de Van Langenhove.

Il a estimé qu'il ne convenait pas de limiter la liberté d'expression et que la meilleure arme contre une idée abjecte est une meilleure idée. Selon lui, il serait intéressant d'examiner attentivement la législation pour vérifier si elle n'est pas susceptible d'une interprétation qui restreindrait indûment cette liberté.

Ces propos ont été appuyés par le Premier ministre Bart De Wever (N-VA), qui a déclaré qu'une jurisprudence concrète s'est développée et que les condamnations qu'elle a engendrées doivent être examinées pour voir si la pratique reste conforme à la vision initiale du législateur. Il a ajouté que les nobles intentions de cette loi antiraciste semblent avoir été mal interprétées.

De son côté, Unia, l'institution publique indépendante de lutte contre la discrimination, a réagi en soulignant que ces positions de la N-VA ne sont pas surprenantes, car le parti prône depuis longtemps des positions libertariennes sur la liberté d'expression et critique les condamnations pour discours de haine ou sexistes. Unia rappelle que la loi antiracisme est solidement ancrée dans des conventions internationales ratifiées par la Belgique, comme la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la décision-cadre de l'Union européenne sur le racisme et la xénophobie.

La Cour européenne des droits de l'homme fixe également des limites à la liberté d'expression, n'acceptant pas les discours incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination. Par conséquent, un retour en arrière sur l'acquis législatif serait non seulement impossible mais aussi illégal selon Unia. En réaction aux déclarations du Premier ministre, le parti Les Engagés a immédiatement opposé une fin de non-recevoir. Pour eux, la loi antiracisme est un acquis fondamental de la démocratie belge.

La liberté d'expression est essentielle, mais elle ne peut jamais servir de prétexte aux propos racistes, discriminatoires ou à l'incitation à la haine. Ils refusent toute remise en cause de cette législation qui protège la dignité humaine et fixe des limites claires indispensables au vivre-ensemble. Ce débat illustre les tensions persistantes entre la défense de la liberté d'expression et la nécessité de lutter contre les discriminations, un équilibre délicat que les législateurs belges continuent de négocier.

L'avenir de la loi antiracisme reste incertain, mais les engagements internationaux de la Belgique constituent un rempart solide contre toute tentative d'affaiblissement





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