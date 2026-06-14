Conférence de presse de l'entraîneur avant le premier match de la Coupe du Monde : équilibre, vigilance et gestion du décalage horaire

L'entraîneur de l'équipe nationale s'exprime avant le premier match de la Coupe du Monde, abordant la préparation du groupe, les défis tactiques face à un adversaire imprévisible, la gestion du décalage horaire et l'importance de l'équilibre offensif-défensif. Il souligne la qualité du travail collectif et la nécessité de rentrer efficacement dans la compétition.

L' entraîneur de l'équipe nationale, lors d'une conférence de presse avant le premier match de la Coupe du Monde, a partagé ses réflexions sur la préparation de l'équipe et l'adversaire à venir.

Il a souligné que, bien qu'il ne puisse comparer sa période à celle de ses prédécesseurs, le groupe vit bien et travaille bien, ce qui est essentiel à ses yeux. L'équipe est prête, mais il rappelle qu'un premier match de Coupe du Monde est toujours délicat, quel que soit le niveau de préparation. Il insiste sur la nécessité de bien rentrer dans la compétition, face à une opposition qui comporte plusieurs joueurs de très haut niveau, particulièrement en attaque.

La vigilance sera de mise, avec un équilibre à trouver entre l'offensive pour marquer et la solidité défensive. Le décalage horaire a été largement géré et n'est plus un problème majeur, même si le coup d'envoi à midi constitue une particularité. L'entraîneur explique que l'horaire en lui-même ne complique pas les choses, mais que la préparation est plus délicate : lever très tôt pour un déjeuner ou un brunch vers 8h30, soit trois heures avant la rencontre.

L'idée est de bien démarrer le match, tout le monde étant frais. Il faut aussi gérer l'aspect mental, car si le match devient un échange de buts, cela pourrait être compliqué. L'équipe doit être capable de moments de possession pour respirer, tout en maintenant un rythme et une intensité constants. Concernant la tactique, l'entraîneur reconnaît que l'équipe adverse, pouvant évoluer en 4 ou 5 défenseurs, reste imprévisible.

De son côté, son propre dispositif n'est pas fixe ; il dispose de deux systèmes maîtrisés. Il décrit l'adversaire comme une équipe de transition avec deux pointes offenses et un impact physique important, qui mettra la pression sur l'adversaire et même sur l'arbitre.

Enfin, il évoque avec simplicité la rencontre avec le Roi, qualifiée de sympathique, bienveillante et tranquille, où le souverain a pris des nouvelles de l'équipe





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