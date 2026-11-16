Confits sonores : le comité de concertation examine le survol de Bruxelles par la piste 07L

Le gouvernement fédéral et les entités fédérées se réunissent pour discuter du survol de Bruxelles. La piste 07L continue d'alerter les riverains malgré les promesses de fin des nuisances.

Le gouvernement fédéral et les entités fédérées se réunissent en comité de concertation pour tenter de débloquer la situation complexe concernant le survol de Bruxelles. Cette réunion intervient alors que la piste 07L reste activement utilisée, entretenant un cycle de plaintes incessantes pour nuisances sonores qui perdure depuis de nombreuses années.

L'épineux dossier du survol de la capitale

Olivia François a expliqué lundi matin dans l'émission RTL Info 8 heures que ce dossier, qui s'enlise depuis longtemps, connaît une aggravation significative de la tension. Les habitants de la capitale sont las de ces nuisances sonores qui impactent leur quotidien sans que de réelles solutions n'aient pu être mises en place jusqu'à présent.

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La dégradation liée aux travaux et à la piste 07L

La situation s'est particulièrement dégradée l'année dernière lorsque des travaux ont débuté sur les pistes de l'aéroport. Face à cette contrainte technique, les atterrissages ont été basculés sur la piste 07L. Cette piste n'avait quasiment jamais été utilisée auparavant en raison de la procédure d'approche jugée dangereuse par les experts.

En effet, les pilotes devaient effectuer un virage en descente pour aligner l'avion sur l'axe de la piste. Skeyes, le contrôleur aérien belge, qualifiait cette procédure de risquée et proposait de la remplacer par une nouvelle approche GPS. Cette dernière offre une précision supérieure et permet une trajectoire plus rectiligne.

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Les conséquences pour les quartiers peuplés de la ville

Malgré les avantages techniques, cette nouvelle approche GPS a une conséquence majeure : les avions passent désormais au-dessus de plusieurs quartiers très peuplés de la capitale. Ces zones incluent Molenbeek, Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe. L'impact sur le sommeil, la qualité de vie et la santé des habitants est direct et mesurable.

L'utilisation de cette solution alternative s'est prolongée bien au-delà de la période prévue. Jean-Luc Crucke, ministre fédéral de la mobilité, avait initialement promis que cette situation ne serait que temporaire. Cependant, les faits ont montré une persistance du trafic qui a surpris les riverains.

Persistance du trafic et infractions aux normes

Malgré la fin des travaux prévue pour octobre 2025, le trafic aérien a continué sur cette piste spécifique. En décembre 2025, 16 % des arrivées ont été enregistrées sur la piste 07L. Certains riverains rapportent entendre un avion toutes les cinq minutes en moyenne, créant une tension sociale grandissante.

Entre janvier et avril 2026, 3.815 infractions aux normes de bruit ont été constatées. Cette accumulation de données objectives souligne l'ampleur du problème que le gouvernement tente de résoudre. La route Crucke, comme elle a été rebaptisée, devait initialement être en phase de test jusqu'à fin octobre.

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La guerre régionale et les réponses juridiques

Le dossier est désormais au cœur d'un conflit régional important. Une autre piste permettrait de faire passer les avions au-dessus de la Flandre. Cependant, le gouvernement flamand, qui est un important actionnaire de l'aéroport, refuse catégoriquement cette option. Cette position bloque toute perspective de solution technique alternative immédiate.

De son côté, le gouvernement bruxellois a annoncé son intention d'utiliser de nouvelles voies juridiques. L'objectif est de contester la trajectoire actuelle devant le Conseil d'État. La route Crucke restera d'application tant qu'aucune autre solution n'aura été trouvée, laissant la population bruxelloise dans l'attente d'une issue définitive à ce problème structurel.