Conflit au Parlement : les socialistes dénoncent la méthode employée par la majorité

Le président du parlement, Benoît Dispa, a convoqué une conférence des présidents pour fixer la suite de la procédure. Malgré la clarification du greffier, la majorité a décidé de convoquer une réunion plénière ce jeudi afin de voter le décret-programme le plus rapidement possible.

Le président du parlement, Benoît Dispa ( Les Engagés ), a convoqué mardi une conférence des présidents du parlement pour fixer la suite de la procédure. En principe, le projet de décret ne peut être débattu en séance plénière qu'au moins 84 heures après la publication de son texte.

Malgré la clarification du greffier, malgré le vote contraire de tous les représentants de l'opposition, et malgré l'importance majeure du texte en discussion pour les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur notamment, MR et Engagés ont décidé de convoquer une réunion plénière ce jeudi afin de voter ce décret-programme le plus rapidement possible. Le décret-programme au menu du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dès lundi, avec des mesures d'économies telles que le Minerval et les heures de cours.

Les socialistes estiment que le président du parlement, Benoît Dispa, ainsi que les membres MR et Engagés du bureau, ont forcé l'adoption d'un acte. Ils estiment que cela constitue un précédent extrêmement grave pour nos institutions démocratiques, qui emporte une rupture de confiance totale et irrémédiable. Le PS dit étudier les leviers juridiques existant pour contester la méthode employée.

Le règlement du parlement n'est pas un détail administratif : c'est le cadre qui garantit que les représentants du peuple peuvent travailler, débattre, contrôler et s'opposer dans des conditions équitables. En le piétinant, la majorité ne commet pas une irrégularité technique - elle porte atteinte au fonctionnement même de la démocratie parlementaire. Le parti écologiste lui reproche de multiplier les passages en force pour accélérer l'adoption du projet de décret-programme contenant une série de mesures d'économies





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