Conflit aux Fêtes d'Hiver de Gand entre organisateur et exposants

Les Fêtes d'Hiver de Gand font face à la colère des stands. L'organisateur impose de nouvelles règles et une commission de 15 à 30% sur le chiffre d'affaires, créant une vive tension avant le 3 décembre.

Les Fêtes d'Hiver de Gand, un événement majeur qui débutera le 3 décembre et se déroulera durant un mois entier, sont au cœur d'une polémique importante. Les exposants et tenanciers de stands manifestent un mécontentement croissant face aux nouvelles conditions imposées par l'organisateur, Event Company, pour la saison en cours. Cette tension survient alors que l'événement espère battre ses records d'affluence, ayant attiré 2,5 millions de visiteurs lors de l'édition précédente.

Un modèle financier contesté par les stands

Event Company a opté pour une commission de 15 à 30% sur le chiffre d'affaires des stands de restauration plutôt qu'un loyer fixe, une décision vivement critiquée. Les exposants estiment que cette structure financière les pénalise lourdement, les poussant à augmenter les prix pour leurs clients finaux. Ils craignent également une concurrence déloyale, car les bars exploités directement par l'organisateur ne sont pas soumis à cette même commission et maintiennent des prix plus bas, ce qui fausse la compétition dans une zone ouverte et non clôturée.

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Réponse de l'organisateur et justification des coûts

Quinten Goekint, représentant de Event Company, défend fermement cette approche en la qualifiant de choix stratégique conscient. Il explique que ce modèle permet aux petits vendeurs de payer moins s'ils réalisent moins de ventes, contrairement à un forfait fixe. L'organisateur insiste également sur la nature partenaire de sa relation avec les exposants, tout en rappelant que la participation reste volontaire et soumise au respect des contrats signés pour cette concession qui durera au moins quatre ans.

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Investissements et normes environnementales strictes

L'organisation justifie ses coûts élevés par des investissements massifs dans la sécurité, l'infrastructure, l'énergie et la logistique, ainsi que par une gestion stricte des déchets. Un système de caisse centralisé est désormais obligatoire pour garantir un circuit traçable d'un mois, permettant de monitorer les revenus et de gérer les transactions sans paiements directs en espèces. Cette obligation inclut également l'usage de vaisselle réutilisable et des frais de lavage élevés, présentés comme des avancées environnementales nécessaires mais coûteuses à mettre en œuvre.

Réaction des autorités et incertitudes pour l'avenir

Joris Vandenbroucke, échevin de l'agglomération, rappelle que la ville ne gère pas directement l'opération et laisse les parties prenantes régler leurs différends contractuels. Malgré cela, certains exposants menacent de quitter l'événement si la situation ne s'améliore pas, jugeant que l'autonomie et la fonctionnalité de leurs stands sont trop réduites. Alors que les préparatifs avancent rapidement, l'harmonie entre l'organisateur et les commerçants reste fragile, avec des risques potentiels de propagation de ces coûts supplémentaires vers le public consommateur.