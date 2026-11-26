Le Premier ministre Bart De Wever convoque la majorité pour lundi. Conner Rousseau exige des garanties sur l'indexation et la taxation des riches pour éviter la chute du gouvernement.

Le Premier ministre Bart De Wever a convoqué les présidents des partis de la majorité pour une nouvelle réunion ce lundi, marquant un point de tension critique dans les négociations budgétaires en cours. Cette convocation intervient alors que Conner Rousseau, président du parti Vooruit, a clairement indiqué qu'il attendait un signal concret de ses partenaires avant de revenir à la table de l'Arizona pour finaliser l'accord.

L'exigence de contribution des ménages aisés

Maxime Prévot, représentant les Engagés, a fermement rejeté l'idée que la contribution financière des personnes aux revenus les plus élevés aurait été refusée par les autres forces politiques de la coalition. Il a précisé que cette disposition figure explicitement dans la dernière version des tableaux financiers soumis par le Premier ministre, soulignant qu'il existe un consensus général selon lequel ceux qui disposent de la plus grande aisance doivent assumer une part plus lourde des efforts budgétaires.

Also read Vooruit convoque une conférence de presse exceptionnelle ce mercredi

Cependant, la discussion ne porte plus sur le principe de cette contribution, mais sur les modalités techniques de sa mise en œuvre. Conner Rousseau a demandé des garanties spécifiques concernant l'indexation des salaires et la taxation des millionnaires lors d'une conférence de presse récente. Ces exigences, présentées comme des conditions sine qua non pour éviter un retour en arrière dans les négociations, visent à prévenir une fuite des capitaux qui menacerait directement la préservation des emplois sur le territoire national.

Une dégradation accélérée des finances publiques

Le contexte économique a considérablement durci depuis le début du processus. Alors qu'il était nécessaire en août dernier de trouver 7,7 milliards d'euros, l'objectif a été fixé à 10 milliards pour constituer une marge de sécurité face à la dégradation de la conjoncture et aux conflits internationaux. Aujourd'hui, avec l'accélération de la détérioration des finances publiques, ces 10 milliards sont devenus le socle minimum indispensable, nécessitant une mise à jour urgente des défis budgétaires par le biais du Premier ministre.

Advertisement

Bart De Wever cherche à obtenir un accord pour la fin de l'année, mais le temps est compté pour les quatre autres partis de la majorité. Les Engagés proposent une réforme fiscale ambitieuse afin d'élargir l'assiette de réflexion, estimant que plus les montants à dégager seront importants, plus il sera possible de satisfaire les différents partis autour de la table tout en redonnant du pouvoir d'achat aux travailleurs.

Risques électoraux et incertitudes politiques

Maxime Prévot a mis en lumière l'injustice perçue par les citoyens entre ceux qui gagnent plus en étant moins taxés via la Bourse et ceux qui travaillent physiquement, justifiant la nécessité de mesures correctives. Il a averti que continuer à dépenser de l'argent que l'État n'a pas, notamment pour des dépenses jugées secondaires proches de la période de Saint-Nicolas, reviendrait à hypothéquer l'avenir des jeunes générations et à compliquer l'accès aux soins et au paiement des pensions.

Si les pourparlers échouent, le gouvernement pourrait se retrouver en minorité, obligeant potentiellement le pays à organiser de nouvelles élections au début de l'année 2027. Cependant, les partenaires de la majorité, dont Bart De Wever, estiment que des élections créeraient davantage de chaos et une facture plus lourde pour les citoyens, nécessitant des mesures d'austérité encore plus douloureuses. L'enjeu politique majeur reste donc de trouver un compromis viable avant que la situation ne devienne ingérable.