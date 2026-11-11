Conflit de voisinage à Genval : Une nonagénaire en détresse face aux travaux

À Genval, les travaux d'un voisin menacent la sécurité et la santé de Jacqueline, 90 ans. Un conflit qui a conduit à son hospitalisation.

Le quartier résidentiel de Genval est le théâtre d'une tension palpable depuis deux ans, opposant une dame de quatre-vingt-dix ans à son nouveau voisin. Jacqueline, qui réside dans sa maison depuis 1960, subit les conséquences directes des importants travaux entrepris sur la propriété adjacente. Cette situation conflictuelle a poussé sa fille Nathalie à solliciter l'intervention de l'émission La guerre des voisins pour tenter de résoudre ce différend familial et immobilier.

Travaux et perte d'intimité pour la nonagénaire

Le point de départ du conflit remonte à l'acquisition récente du terrain et du bâtiment voisin, ancien atelier de menuiserie inhabité. Le nouveau propriétaire a entrepris une transformation majeure visant à convertir les lieux en habitation principale. Selon les dires de Jacqueline, ces modifications ont inclus une surélévation de la structure d'au moins un mètre, modifiant radicalement la topologie visuelle de la parcelle limitrophe.

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Cette élévation a eu pour effet immédiat de compromettre l'intimité de la voisine. Benjamin Maréchal, journaliste rencontré sur place, constate que le nouveau bâtiment offre désormais une vue plongeante directe sur la cour privative de Jacqueline. La nonagénaire confirme cette observation, exprimant un sentiment constant d'être sous surveillance et de ne plus se sentir protégée des regards extérieurs dans son propre jardin.

Inquiétudes structurelles et expertises techniques

Au-delà des questions de vie privée, la sécurité physique des installations de Jacqueline est sérieusement mise en cause. Un mur situé dans sa cour présente des signes visibles de dégradation, inclinant dangereusement et affichant plusieurs fissures. Jacqueline attribue directement cet état de vétusté avancée aux excavations effectuées par son voisin lors de la réalisation de ses fondations, craignant un effondrement imminent.

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Pour évaluer objectivement la situation, Benjamin Maréchal fait appel à Vitalii Fedoroshchak, un entrepreneur spécialisé. Ce dernier confirme que le mur n'est pas stable et présente des fissures, mais nuance fermement la causalité directe. Il estime difficile d'affirmer que les travaux du voisin sont responsables uniques de ces dégradations, notant que des fissures peuvent apparaître spontanément sans intervention extérieure directe.

L'expert recommande néanmoins une approche prudente, suggérant la consultation d'un ingénieur en stabilité pour examiner les fondations et déterminer les mesures de sécurisation appropriées. Si la reconstruction complète du mur s'avère nécessaire, le budget estimé par l'entrepreneur s'élèverait à plusieurs milliers d'euros, une somme considérable pour la gestion de ce litige local.

Impact sanitaire majeur et vulnérabilité médicale

Les répercussions de ce conflit dépassent largement le cadre strictement immobilier pour toucher à la santé publique. À quatre-vingt-dix ans, Jacqueline vit cette situation avec une détresse profonde, ayant récemment dû être hospitalisée en urgence pendant plusieurs jours. Ce épisode médical récent illustre l'impact destructeur que peut avoir un stress chronique prolongé sur l'organisme d'une personne âgée fragile.

Le docteur Serge Degand, médecin généraliste consulté par l'émission, explique que le stress augmente significativement le taux de cortisol dans le sang. Cette réaction physiologique peut perturber le contrôle du diabète, diminuer les défenses immunitaires et accroître la fragilité face aux infections. Le médecin alerte également sur les risques cardiovasculaires potentiels et la possibilité d'une aggravation des troubles de la mémoire liés à cette anxiété persistante.

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La signature d'un document concernant les travaux, obtenue alors que Jacqueline attendait sa fille, soulève des questions supplémentaires sur sa vulnérabilité cognitive et décisionnelle. Le docteur Degand qualifie cette situation de mise en danger directe de la personne, reconnaissant que Benjamin Maréchal n'avait pas imaginé une telle urgence médicale liée à un simple différend de voisinage.