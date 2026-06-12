Conflit Iran-États-Unis : Escalade militaire et négociations secrètes au cœur du Golfe

Une analyse approfondie des récents affrontements entre les États-Unis, Israël et l'Iran, mettant en lumière les attaques dans le détroit d'Ormuz, les réactions des marchés financiers et les manœuvres diplomatiques autour d'un accord nucléaire potentiel.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont Initié des attaques contre l'Iran. Le régime iranien a répondu par des frappes aériennes dans toute la région du Golfe.

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Les États-Unis ont bombardé l'Iran pendant deux jours, notamment dans le détroit d'Ormuz. Cela en représailles pour l'abattage d'un hélicoptère. Selon l'agence de presse américaine Reuters, les forces américaines ont abattu deux drones iraniens lorsque l'Iran aurait tenté d'empêcher des navires commerciaux de traverser le détroit d'Ormuz.

Reuters s'appuie sur un fonctionnaire américain anonyme.

"Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz continue normalement", a déclaré le fonctionnaire à Reuters. Pendant ce temps, l'Iran affirme avoir intercepté la nuit dernière un pétrolier qui tentait de naviguer dans le détroit d'Ormuz sans autorisation. Selon un communiqué diffusé par les médias d'État iraniens, il s'agissait d'un pétrolier qui n'a pas tenu compte des avertissements de la marine iranienne.

Cette nouvelle est intervenue après que l'agence de presse d'État Fars a fait état d'explosions près de la ville portuaire de Bandar Abbas, sur le détroit d'Ormuz. Bandar Abbas est le plus grand port commercial d'Iran, et le quartier général de la marine iranienne y est également basé. Hier, l'Iran a annoncé que le détroit d'Ormuz serait à nouveau fermé à tous les pétroliers et navires de fret.

La Garde révolutionnaire iranienne a menacé de tirer sur tout navire qui tenterait de traverser le détroit. Bien qu'il n'y ait aucune clarté sur un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran, les marchés boursiers réagissent positivement. En Asie, les principales bourses ont enregistré des hausses importantes dès l'ouverture ce matin heure locale. À la Bourse de Tokyo (Japon), l'indice Nikkei a augmenté de 3,31% vers 3h20, après un pic à 4%.

À Séoul (Corée du Sud), le Kospi a grimpé de 7,65%. Les indices à Taïwan et en Australie étaient également en hausse à l'ouverture. Les prix du pétrole, quant à eux, ont baissé. Le prix d'un baril de Brent (la référence pour le pétrole échangé en Europe, Asie et États-Unis) s'élevait à 88,74 dollars à 6h30 ce matin, une baisse de 1,83%.

Le prix d'un baril de WTI (West Texas Intermediate, la référence pour le pétrole aux États-Unis) a chuté de 1,65% à 86,26 dollars. Selon Trump, Israël est impliqué dans les discussions et l'approbation d'un accord avec l'Iran. Un communiqué du cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu semble nuancer cela.

"Israël n'est pas partie au mémorandum d'accord imminent", indique un post sur X. Cependant, Netanyahu a parlé avec Trump et a reçu des informations sur le contenu du texte. Selon la déclaration du cabinet, Netanyahu "a exprimé son appréciation pour l'engagement de Trump à inclure dans l'accord final le retrait des matériaux enrichis (uranium, etc.), le démantèlement des infrastructures d'enrichissement, des limitations sur la production de missiles et la fin du soutien de l'Iran à ses milices terroristes".

La nuit dernière, l'agence de presse iranienne Fars a annoncé qu'il n'y avait pas d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Entre-temps, d'autres déclarations sont venues d'Iran. Aucun compromis. Trump affirme qu'un accord pourrait être signé rapidement, mais Baghaei déclare : "Toutes les nouvelles sur la signature d'un accord sont...

" L'agence de presse iranienne Tasnim rapporte que Trump a annoncé 38 fois au cours des deux derniers mois qu'un accord était imminent - sans qu'aucun accord ne soit finalement conclu. "Tant que l'Iran lui-même n'annonce pas un accord possible, toute déclaration de Trump à ce sujet doit être considérée comme identique à ses précédentes déclarations".

Le président américain Donald Trump a affirmé sur sa plateforme Truth Social et plus tard lors d'une conversation avec des journalistes à la Maison Blanche qu'un "accord formidable a été conclu" dans la guerre contre l'Iran. Nous ne savons toujours pas grand-chose de plus. Que pouvons-nous alors dire ? Durant cette période, le blocus naval américain resterait en vigueur.

Le détroit d'Ormuz serait rouvert "dès que nous aurons signé l'accord".

"Nous avons un accord selon lequel l'Iran ne possédera jamais d'arme nucléaire, et c'était précisément la raison pour laquelle nous avons dû mettre en œuvre cela. C'est donc une affaire très importante", selon Trump. , y compris les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie, le Pakistan, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, l'Égypte et d'autres". Dans les mots de Trump : "Tout le Moyen-Orient est très heureux".

Il y aura "probablement une signature, peut-être en Europe" dès que les documents seront définitifs, a-t-il dit





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