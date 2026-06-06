Conflit Israël-Hamas : offensive militaire, victimes civiles et tensions diplomatiques

L'actualité récente au Proche-Orient est marquée par une escalade militaire持续 avec la mort du haut commandant du Hamas Mohammed Odeh, des frappes aériennes meurtrières à Gaza causant des dizaines de morts civils, y compris des enfants, et un incident en Cisjordanie où un bébé palestinien a été tué par des soldats israéliens. Parallèlement, les pourparlers de paix mediated par l'Égypte, le Qatar et la Turquie peinent à consolider le cessez-le-feu, tandis que le Premier ministre Netanyahu annonce l'objectif d'occuper 70 % de la bande de Gaza, défiant ainsi l'accord de cessez-le-feu. Enfin, une crise diplomatique éclate entre Israël et l'ONU après la menace de placer Israël sur une liste noire pour violence sexuelle.

Le Hamas a confirmé que Mohammed Odeh, le plus haut commandant de sa branche militaire, a été tué lors de frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza .

L'attaque a également coûté la vie à son épouse, à deux enfants et à trois passants. Selon les autorités palestiniennes, des soldats israéliens ont tué un bébé de sept mois sur la Cisjordanie occupée. L'incident s'est produit près de la ville d'Hébron, lorsque des militaires ont ouvert le feu sur une voiture transportant une famille palestinienne en route pour rendre visite à des proches. Le garçon a été touché par une balle au visage et est décédé.

Les deux parents ont été blessés. La mère se trouve dans un état critique. Selon le père, une balle a traversé le pare-brise du véhicule, blessant sa main, puis touchant à la fois son fils et son épouse à l'arrière. L'armée israélienne a déclaré que ses soldats avaient tiré sur un véhicule qui, selon eux, se précipitait sur eux, mais a ensuite affirmé que les occupants étaient des civils et que l'incident faisait l'objet d'une enquête.

Le père réclame justice et rejette l'idée qu'il s'agirait d'une "erreur". Le consulat britannique à Jérusalem a déclaré sur le réseau X qu'il était "choqué et attristé" par la mort du bébé, appelant à une "enquête et à des comptes immédiats et transparents". Les organisations de défense des droits humains soulignent que les soldats israéliens sont rarement tenus de rendre des comptes pour les actes de violence perpétrés contre les Palestiniens.

Depuis l'attaque terroriste blood du Hamas du 7 octobre 2023, Israël a également mené des opérations militaires en Cisjordanie. On observe également régulièrement - encore aujourd'hui - des violences entre colons israéliens et habitants palestiniens. Lors de plusieurs attaques israéliennes sur la bande de Gaza, au moins 11 personnes ont été tuées. C'est ce qu'ont annoncé des responsables de la santé à Gaza.

Selon des secouristes, des avions de combat israéliens ont mené, à peu près à la même heure avant l'aube, des frappes sur quatre appartements. L'une de ces attaques a coûté la vie à cinq membres d'une même famille, au nord-ouest de la ville de Gaza. Hala, une fillette de neuf ans, est la seule de sa famille à avoir survécu à l'attaque. Environ quinze autres personnes ont été blessées.

Au même moment, deux autres immeubles d'habitation ont été touchés dans la ville de Gaza, faisant deux morts et plusieurs blessés. Dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza, une habitation familiale a également été atteinte. Le bilan des victimes n'est pas encore clair. Le cessez-le-feu n'a pas mis fin aux attaques dans Gaza.

Les pourparlers indirects sur la deuxième phase de l'accord, qui incluent le désarmement du Hamas et le retrait des troupes israéliennes, sont dans l'impasse. Le Hamas participera mercredi en Égypte à des discussions diplomatiques sur le fragile cessez-le-feu entre Israël et Gaza. La délégation se réunira mercredi au Caire avec des médiateurs qataris et turcs. Les médiateurs craignent que le cessez-le-feu ne tienne pas en raison des attaques israéliennes continues sur Gaza.

Ils proposent donc de nouvelles idées au Hamas et à Israël. On ne sait pas clairement si Israël participera directement aux pourparlers. Pendant ce temps, malgré le cessez-le-feu, des attaques israéliennes ont lieu presque chaque jour dans la bande de Gaza. Israël et le Hamas continuent de s'accuser mutuellement de violer le cessez-le-feu.

Le Premier ministre israélien Netanyahu a ordonné à l'armée d'occuper soixante-dix pour cent de la bande de Gaza. C'est ce qui ressort d'une vidéo d'une conférence de presse mise en ligne par la chaîne israélienne Canal 12. Netanyahu y déclare que l'armée a actuellement le Hamas "par la gorge" et contrôle environ soixante pour cent de la bande de Gaza.

Il veut étendre cette zone de contrôle à soixante-dix pour cent, et à plus long terme, contrôler l'ensemble de la bande de Gaza.

"Mais commençons par soixante-dix pour cent", entend-on. "Le reste, nous le ferons plus tard. " Cette expansion de l'occupation va totalement à l'encontre des engagements du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur en octobre 2025, et surtout des phases suivantes du plan de paix du gouvernement américain, qui font toujours l'objet de négociations. Ce plan prévoit précisément un retrait progressif de l'armée israélienne.

D'ailleurs, un véritable cessez-le-feu n'existe plus depuis longtemps. Chaque jour, il y a des combats entre l'armée israélienne et le Hamas, et l'armée israélienne mène toujours régulièrement des frappes aériennes. La situation humanitaire reste également "catastrophique", se plaignent les ONG. Israël suspend ses relations diplomatiques avec le bureau du secrétaire général de l'ONU António Guterres.

C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies. Le gouvernement israélien est mécontent parce que l'ONU prévoit de placer Israël sur une liste noire de pays liés à des violences sexuelles pendant les conflits.

"Nous en avons assez de ce secrétaire général", déclare l'ambassadeur Danny Danon dans un message vidéo sur X





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