Analyse des dernières statistiques sur le congé parental en Belgique, montrant une hausse de l'engagement paternel malgré une réduction générale des congés payés et du crédit‑temps. Les enjeux de révision des indemnités et de prise en compte des indépendants sont soulignés.

Au cours du premier trimestre 2024, un nombre record de parents a tiré parti du congé parental récemment réformé, selon des données de SD Worx.

Malgré une augmentation notable des congés pris par les pères, la majorité des parents bénéficient encore du congé familial principalement grâce à des dispositions encore trop limitées, notamment pour les travailleurs indépendants. Le régime actuel accorde aux salariés un accès prioritaire aux congés, alors que les indépendants resteront longtemps inéligibles, bien que la loi prévoit une évolution progressive à partir de 2028, visant une équivalence totale d'un mois de congé, étendue progressivement à quatre mois en parallèle à la durée standard des salariés.

Les chiffres publiés par SD Worx montrent une baisse paradoxale du nombre global de congés parentaux payés. En mai 2026, le pays a enregistré moins de parents bénéficiaires qu'un an auparavant. Parmi les 41 597 pères belges et 66 286 mères en congé parental payé à la fin avril 2026, la moyenne annuelle a chuté de 105 379 parents en 2026 par rapport aux 106 000 de 2025.

Cette diminution s'accompagne d'une baisse du crédit‑temps à temps partiel (pour la garde d'un enfant de moins de 8 ans) de 1,65 % par rapport à l'année précédente, laissant 24 106 parents en crédit‑temps partiel en avril 2026. Cette tendance met en lumière un double constat.

D'une part, le recouvrement du congé parental par les pères a stagné dans ses premiers pas - à peine 370 nouveaux pères ont signé un congé, contre 475 mamans qui en ont abandonné pour des raisons économiques ou professionnelles. D'autre part, l'indemnisation relativement faible (environ 900 € par mois) continue de freiner la participation, surtout parmi les familles à revenu modeste ou ceux qui jouent un rôle central dans la prise en charge de l'enfant, comme les parents de travailleurs indépendants.

Selon Céline Cocq, chargée d'études à la Ligue des Familles, l'alignement des indemnités est essentiel pour réduire cette disparité de genre et encourager une répartition plus équitable du rôle parental. Les entreprises et les institutions sont désormais en position de challenger cette inégalité en révisant leurs politiques internes.

Bien que le graphique montre un léger revirement en faveur des pères, il révèle également la complexité du problème : l'attachement émotionnel et la présence expresse des parents d'abord s'expressent à la maison, mais sont rarement compensés financièrement et appelés à rester concentrés sur leur carrière. Dans le contexte belge, où la législation évolue encore, la prochaine phase de réforme de 2028, introduisant plus de flexibilité et d'accès au congé parental pour les indépendants, s'avère cruciale pour changer les mentalités et rééquilibrer les responsabilités familiales.

En conclusion, l'incidence de l'égalité parentale dépend de trois leviers clés : l'augmentation des indemnités pour rendre le congé plus attractif, l'élargissement des droits aux parents indépendants, et une forte pression sociétale pour normaliser l'implication des pères. La voie à suivre se dessine à travers des mesures concrètes et une volonté politique renouvelée, afin que la prise de congé parental devienne un choix consensuel entre les deux sexes





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