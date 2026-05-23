Le président de la Maison Blanche a indiqué ce vendredi que le Congo doit maintenir l’intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin, afin de participer à la Coupe du monde à quelques semaines du signalement. La Belgique, également sur le point de disputer la Coupe, doit se placer à l’isolement dès ce vendredi, avec des réunions prévues pour monitorer la situation, tant pendant le match que dans les semaines suivantes. Malgré un voyage sans cas d’Ebola jusqu’à Kinshasa, où les joueurs de l’équipe des Léopards ne jouent pas dans le pays, les autorités et le SPF santé travaillent ensemble pour maintenir la compétition en dépit de l’ampleur de l’épidémie en RDC. Les joueurs recevront des messages pour informer sur les symptômes et les risques d’Ebola. Les mesures à prendre s’adressent également à tous les participants, en renforçant les protocoles sanitaires.

Le président de la Maison Blanche a indiqué ce vendredi que le Congo doit maintenir l’intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin, afin de participer à la Coupe du monde à quelques semaines du signalement.

La Belgique, également sur le point de disputer la Coupe, doit se placer à l’isolement dès ce vendredi, avec des réunions prévues pour monitorer la situation, tant pendant le match que dans les semaines suivantes. Malgré un voyage sans cas d’Ebola jusqu’à Kinshasa, où les joueurs de l’équipe des Léopards ne jouent pas, les autorités et le SPF santé travaillent ensemble pour maintenir la compétition en dépit de l’ampleur de l’épidémie en RDC.

Dès leur retour, les joueurs recevront des messages pour informer sur les symptômes et les risques d’Ebola. Pour Yves Coppieters, ministre wallon de la santé, les joueurs ne seront pas traités différemment. L’OMS a également lancé une alerte sanitaire internationale pour faire face à une flambée d’Ebola en RDC





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