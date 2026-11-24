Le Congrès américain dénonce la nomination de Jensen Huang par Donald Trump, soulignant les risques pour la sécurité nationale et les profits financiers potentiels de l'ex-président.

Les membres du Congrès américain, tant démocrates que républicains, ont formulé une critique virulente concernant la décision de Donald Trump de révoquer les poursuites contre Jensen Huang, le dirigeant de l'entreprise technologique Nvidia. Cette intervention présidentielle a soulevé de graves inquiétudes quant à la protection des intérêts de sécurité nationale des États-Unis face aux avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle et de semi-conducteurs.

Préoccupations sécuritaires et interrogation légale

Le sénateur républicain Pete Ricketts a explicitement déclaré que le comportement de Jensen Huang n'était absolument pas compatible avec une réhabilitation ou une absence de poursuites. Il a insisté sur le fait que le retour en grâce de Huang n'exonère pas la société Nvidia de l'obligation de répondre aux nombreuses interrogations persistantes concernant les violations présumées des règles d'exportation.

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Le sénateur Tom Cotton a exprimé ses vives préoccupations en affirmant que la controverse entourant Nvidia et la société Megaspeed ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Il a souligné que la question fondamentale de la conformité n'était toujours pas résolue, malgré la décision récente concernant la direction de l'entreprise.

Le sénateur John Cornyn a contesté publiquement les conclusions de l'enquête menée par le ministère de la Justice américaine. Il a remis en question l'affirmation selon laquelle Jensen Huang n'avait commis aucun acte illégal, demandant publiquement sur quelle base juridique exacte avait été établie l'absence de menace pour la sécurité nationale.

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Le représentant Don Bacon a soutenu que Nvidia aurait dû ignorer ce qu'il qualifie de volonté inexplicable de la part du gouvernement fédéral de sauver la réputation de son PDG. Il a également appelé à une investigation approfondie par le Congrès sur les modalités des ventes de puces électroniques à destination de la Chine.

Conflit d'intérêts et bénéfices financiers de Trump

Outre les dangers géopolitiques, cette affaire révèle des dimensions financières controversées pour l'ancien président. Selon les données financières rendues publiques, la remontée du cours de l'action Nvidia, suite à l'annonce de la révocation, aurait généré un gain potentiel d'environ 15 millions de dollars pour Donald Trump en une seule journée.

Le sénateur démocrate Mark Warner a qualifié l'ingérence directe de Trump de disproportionnée et profondément troublante. Il a soutenu que les devoirs constitutionnels d'un président exigent une vigilance absolue sur la sécurité du pays, et non pas une protection des cours de bourse ou des intérêts financiers personnels liés à des tiers.

Le sénateur Chuck Schumer a accusé ouvertement Donald Trump de placer ses propres richesses et celles de ses amis milliardaires au-dessus de la sécurité collective des citoyens américains. Cette accusation pointe du doigt un possible détournement des responsabilités exécutives à des fins privées.

Le représentant démocrate Robert Garcia a souligné que la participation directe de Trump dans cette affaire suscitait des soupçons légitimes, tant sur le plan de la sécurité que sur celui d'éventuelles pratiques corruptrices au sein même de l'appareil d'État américain.

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Audiences à venir et contexte géopolitique

L'analyse de l'expert Björn Soenens indique que les marchés financiers ont bénéficié de cette stabilité incertaine, tandis que la sécurité nationale n'a pas gagné en robustesse. Le ministère de la Justice a confirmé qu'il n'intenterait aucune poursuite, une position qui contraste fortement avec les découvertes des services de renseignement internes.

Ces services ont révélé des indices sérieux d'espionnage ou de contrebande de puces via la société d'Alice Huang, l'une des compagnes de Jensen Huang. De plus, des révélations du New York Times ont exposé des pratiques de management abusives envers les employés, ternissant l'image de patriote du dirigeant.

Malgré la complexité de la situation, le conseil d'administration de Nvidia, dont la valorisation atteint 5 000 milliards de dollars, reste au centre des enjeux. Donald Trump a fondé une partie de son mandat sur la suprématie de l'intelligence artificielle face à la Chine, ignorant les risques de contre-espionnage technologique.

Les auditions prévues au Congrès pour la semaine prochaine promettront d'être déterminantes. Avec une majorité démocrate renforcée dès le 3 janvier, la commission d'enquête s'apprête à examiner chaque détail de cette affaire sous le prisme de l'intérêt supérieur de la nation américaine.