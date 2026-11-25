Conner Rousseau impose ses conditions à Bart De Wever pour sauver le gouvernement belge. Taxation des millionnaires et indexation au cœur des négociations bloquées cet automne 2026.

Ce mercredi 16 septembre 2026, la dynamique politique belge bascule avec la prise de position ferme de Conner Rousseau, président du parti Vooruit. Face au Premier ministre Bart De Wever de la N-VA, le dirigeant socialiste-flamand a tracé une ligne rouge claire pour la poursuite des négociations budgétaires en cours. Cette intervention survient dans un contexte de tension croissante au sein du gouvernement fédéral, alors que les discussions sur l'économie nationale sont au point mort depuis plusieurs semaines.

Conditions intransigeantes de Conner Rousseau

Conner Rousseau a officiellement déclaré qu'il souhaitait rester au sein de l'exécutif fédéral, mais à la seule condition que ses deux exigences majeures soient intégrées au futur texte budgétaire. La première de ces conditions concerne la mise en place d'une contribution fiscale spécifique pour les millionnaires belges. La seconde vise à garantir la protection intégrale du système d'indexation des salaires et des pensions, refusant toute mesure susceptible d'en limiter la dynamique.

Also read Conner Rousseau confronté à une éventuelle sortie du gouvernement

Cette stratégie place immédiatement Bart De Wever et les autres partis coalisés dans une position délicate. En exposant ainsi ses conditions, Conner Rousseau renvoie la pression politique sur l'épaule du Premier ministre. Il signale clairement qu'il est prêt à assumer les conséquences d'une éventuelle rupture, tout en maintenant sa porte ouverte à la coopération si ses demandes sont satisfaites par les partenaires de gouvernement.

Insécurité de la majorité parlementaire

L'analyse politique révèle que la marge de manœuvre du gouvernement est extrêmement réduite en raison de l'étroitesse de sa majorité. Conner Rousseau s'appuie sur une réalité statistique précise : le plan de rechange impliquant les libéraux flamands d'Open Vld ne dispose que de 76 sièges sur les 150 composant la Chambre des représentants.

Advertisement

En comptant le soutien de l'indépendant Jean-Marie Dedecker, cette coalition fragile demeure vulnérable. La moindre défection parmi les partenaires pourrait immédiatement faire choir cette majorité alternative. Cette instabilité structurelle donne un poids considérable à chaque décision de Conner Rousseau, lui permettant de jouer un rôle de pivot décisif dans la survie de l'administration belge.

Divergences sur la fiscalité et l'indexation

Sur le fond économique, les divergences entre les partis sont profondes et difficiles à apaiser. Georges-Louis Bouchez, représentant du MR, a assuré qu'aucune augmentation brutale de l'indexation n'était prévue, bien que des pistes pour en ralentir la progression soient discutées. Conner Rousseau cherche activement à empêcher toute forme de ralentissement de ce mécanisme de protection sociale.

La perspective de céder simultanément sur la taxation des comptes-titres et sur la sauvegarde de l'indexation semble peu probable pour les libéraux. Cette résistance structurelle rend les compromis technologiques ou financiers complexes. Les partis au pouvoir se heurtent à des visions économiques incompatibles, ce qui explique la lenteur des avancées dans les négociations actuelles.

Enjeux financiers et prochaines étapes

La situation financière belge s'est compliquée avec la révision à la hausse des besoins de l'État. Alors que le gouvernement visait initialement une économie de dix milliards d'euros, les experts évoquent désormais un effort financier compris entre treize et quatorze milliards. Ces chiffres correspondent à environ deux pour cent de la richesse produite en Belgique sur une année complète, une cible ambitieuse et difficile à atteindre.

Advertisement

Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'issue de cette crise. Un test majeur aura lieu dimanche lors de la réunion des présidents de partis, où l'on saura si Conner Rousseau accepte de siéger sans garanties préalables. Une réunion des vice-Premiers ministres, incluant Frank Vandenbroucke pour Vooruit, est également prévue ce lundi pour tenter de débloquer la situation.

Le scepticisme reste de mise au vu de l'historique récent. Après huit mois d'impasse sur les dix premiers milliards, il est difficile d'imaginer une résolution rapide pour les nouveaux besoins identifiés. L'argument de Conner Rousseau porte lourdement sur cette incapacité récurrente à trouver les fonds nécessaires dans les délais impartis.

La fin de l'année 2026 approche à grands pas, et la perspective d'un gouvernement sans budget se précise. Les observateurs politiques estiment que la situation devient critique, avec des risques élevés de rupture totale de la coalition. L'attentisme des experts financiers et des acteurs économiques s'allonge, attendant les nouvelles données qui pourraient influencer les dernières décisions politiques.