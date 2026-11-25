Le président de Vooruit maintient la pression sur le gouvernement fédéral en exigeant la protection de l'indexation et une taxe sur les grandes fortunes.

La dynamique des négociations budgétaires au sein du gouvernement fédéral belge subit un recentrage stratégique majeur suite aux manœuvres de Conner Rousseau. Le président du parti Vooruit a explicitement refusé de quitter la coalition, tout en durci son positionnement par deux exigences non négociables. Ces conditions visent directement la préservation de l'indexation automatique des salaires et l'augmentation de la contribution fiscale des grandes fortunes.

Stratégie de pression au sein de la coalition

Cette posture agressive, décryptée en détail par l'expert politique Martin Buxant sur RTL info 19h, vise à inverser le rapport de force en faveur des socialistes flamands. En restant à la table des négociations mais en bloquant toute avancée sans concessions, Conner Rousseau force Bart De Wever et ses partenaires à choisir entre céder ou chercher une nouvelle majorité. L'analyste qualifie la méthode de Conner Rousseau de stratégie de poker où la pression est retournée contre les dirigeants libéraux et démocrates-chrétiens.

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Le risque d'un remplacement par les libéraux

Pour illustrer sa position de force, Conner Rousseau a évoqué la possibilité théorique que le parti libéral flamand d'Anders remplace son propre mouvement au sein de l'exécutif. Cependant, Martin Buxant souligne que cette alternative ne résout pas les difficultés structurelles du processus. Une telle substitution créerait une coalition particulièrement étroite, dépendant nécessairement du soutien d'un député indépendant pour garantir sa stabilité parlementaire.

Complexité des re-négociations gouvernementales

Le remplacement d'un partenaire de coalition entraînerait inévitablement la réouverture des discussions sur l'intégralité de l'accord gouvernemental, un processus extrêmement long et complexe. Selon les observations de Martin Buxant, il est encore trop tôt pour déterminer si cette issue est réaliste, mais les probabilités semblent diminuer à chaque jour qui passe. La marge de manœuvre du Premier ministre Bart De Wever se réduit significativement face à cette impasse.

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Scepticisme face au compromis budgétaire

La réussite du compromis dépendra de la capacité des partis à accepter des concessions tout en justifiant ces reculades auprès de leur base électorale. Les questions de crédibilité politique pèsent lourdement, car chaque partenaire doit mesurer le coût électoral de ses arbitrages financiers. Le scénario du conclave, autrefois utilisé par les prédécesseurs, pourrait être une piste, mais la difficulté actuelle réside dans la recherche de 13 milliards d'euros de plus-values, après l'échec antérieur à en trouver 10 milliards.

Réactions et perspectives d'avenir immédiates

Georges-Louis Bouchez a répondu fermement à Conner Rousseau, estimant que la stratégie de peur est inutile et que les jeux doivent cesser pour avancer. Le ministre Georges-Louis Bouchez a prévenu que la confrontation politique ne résout pas les enjeux économiques. En attendant, les citoyens belges restent sous tension concernant l'avenir de leur pouvoir d'achat et la structure de l'État social, alors que Vooruit attend une réponse officielle de ses partenaires pour la suite des opérations.