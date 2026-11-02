Conseil d'État : Infrabel et le permis de construire Midi contesté

Infrabel a obtenu un nouveau permis pour sa gare du Midi. Des associations attaquent devant le Conseil d'État la hauteur et les logements démolis.

Les associations ont dénoncé devant le Conseil d'État l'obtention par Infrabel d'un nouveau permis de construire pour le projet situé au pied de la gare du Midi, rue de France. Cette révélation inattendue a provoqué une onde de choc parmi les riverains et les organisations défendant l'environnement urbain et le patrimoine architectural de la région bruxelloise.

Découverte inattendue du permis de construire

La semaine précédente, les membres des associations ont découvert par hasard l'existence de ce nouveau permis administratif alors qu'ils se promenaient près du chantier. Ils ont trouvé un affichage officiel indiquant qu'un permis avait été délivré à Infrabel sans qu'ils aient été mis au courant préalablement.

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Scandalisées par ce manque de transparence et de consultation publique, les associations ont annoncé immédiatement une nouvelle action en justice. Elles estiment que cette procédure viole les droits des citoyens à être informés des projets d'urbanisme majeurs impactant directement leur cadre de vie quotidien.

Contentieux sur la hauteur et les logements

Lors du premier recours, le Conseil d'État avait considéré que deux arguments étaient fondés, bien que cet avis ne constitue pas une décision définitive. Les opposants contestent notamment la hauteur du bâtiment prévu, qui atteint soixante mètres, ainsi que la démolition d'anciens logements de cheminots présents sur le site.

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Cette démolition ne respecterait pas une prescription du Plan régional d'affectation du sol relative à la suppression de logements. Les riverains arguent que la préservation du parc locatif social est essentielle pour éviter la gentrification accélérée du quartier historique de Bruxelles.

Contexte régional et projets voisins

Pour les opposants, le dossier s'ajoute à celui d'un autre gros projet du quartier, le nouveau siège de la SNCB, dont la hauteur est également contestée par les habitants. Cette multiplication des gratte-ciel bureaux dans un espace restreint risque d'accentuer la concentration de bureaux dans le quartier, modifiant l'identité du secteur.

Les associations rappellent enfin qu'Infrabel abandonnerait soixante-cinq mille mètres carrés de bureaux, sans savoir ce qu'ils deviendraient à long terme. Cette incertitude génère une insécurité juridique majeure pour les projets d'aménagement futur et pour la planification urbaine durable de la capitale belge.

Sécurité juridique et avenir du chantier

Quelques mois plus tôt, lors de l'audience initiale, le Conseil d'État avait tenté de garantir la sécurité juridique du projet. Cependant, la découverte tardive du nouveau permis remet en cause cette stabilité juridique et ouvre la porte à de nouveaux débats juridiques complexes devant les hautes instances judiciaires.