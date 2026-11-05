Conservatoire avicole de Chimay sauvegardes races locales

Le conservatoire avicole de l'Abbaye Notre-Dame-de-la-Paix à Chimay préserve 21 races de poules locales. Cette initiative défend la rusticité et la résilience climatique face à l'industrie hybride.

Le conservatoire avicole établi au sein des jardins de l'Abbaye Notre-Dame-de-la-Paix à Chimay assure la protection de vingt-et-une races de poules locales. Christophe Pépin, administrateur bénévole de cette institution, met en lumière la diversité morphologique de ces animaux qui varient en couleur, taille et présence de plumes aux pattes. Cette collection vivante constitue un patrimoine génétique unique face à l'uniformisation du secteur avicole moderne.

Avantages écologiques des poules indigènes

Les races locales telles que la Sans-Queue des Ardennes ou la Fauve de Hesbaye offrent une résistance naturelle supérieure aux parasites et aux variations climatiques. Contrairement aux hybrides modernes, ces volailles s'adaptent parfaitement aux sols et forêts belges sans nécessiter de traitements médicaux intensifs. Elles permettent également un contrôle biologique des insectes dans les vergers, réduisant ainsi le besoin de pesticides chimiques.

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Défis face à la production industrielle standardisée

La poule rousse hybride américaine domine le marché industriel grâce à une ponte de trois cent vingt à trois cent cinquante œufs par an. Ces animaux produisent des œufs calibrés et homogènes dès l'âge adulte, générant des profits rapides pour l'agriculture intensive. En revanche, les poules indigènes mettent six mois avant de pondre et produisent environ deux cent cinquante œufs annuellement, ce qui les rend moins compétitives commercialement.

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Résilience climatique et programme Résigen

Les températures estivales extrêmes causent une mortalité importante chez les poules industrielles fragilisées par la chaleur. Le programme Résigen en France illustre l'intérêt croissant pour la rusticité génétique face au réchauffement climatique. Les poules locales maintiennent une ponte régulière durant toute leur vie, contrairement aux hybrides dont la production décline après dix-huit mois.

Formation agricole et ouverture pédagogique

La Fédération Wallonne de l'Agriculture, la FUGEA et plusieurs écoles d'agronomie collaborent étroitement avec le conservatoire pour former les nouveaux éleveurs. Un poulailler pédagogique près du Potaupré à l'Abbaye trappiste de Scourmont ouvrira ses portes au public. Cette initiative vise à sensibiliser les familles à la préservation de la biodiversité avicole traditionnelle belge.