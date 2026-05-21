Constitutionnalité Falta des sages contre la suppression des ZFE et l'assouplissement des règles contre l'artificialisation des sols

Le Conseil constitutionnel a critiqué le projet de loi qui vise à supprimer les Zones Froides Économiques (ZFE) et assouplir les règles contre l'artificialisation des sols. Le texte initial prévoyait initialement d'amputer quelques normes pour les entreprises et de supprimer des instances consultatives, mais des amendements de députés de droite et d'extrême droite ont incliné le désalinement, avec l'interdiction de certains véhicules.

Les Sages étaient saisis par des socialistes, des écologistes mais aussi des députés du camp gouvernemental désireux de supprimer les ZFE ( Zones Froides Économiques ) dans un projet de loi de l'économie, initialement prévoyant l'amputation de certaines normes pour les entreprises et la suppression d'instances consultatives.

Péages, vignettes écologiques, zones à faibles émissions, en France, Allemagne, Italie... : où doit-on payer quoi à l'étranger ? Initiées en France en 2019, ces ZFE, présentes dans de nombreuses villes d'Europe, tentent limiter les émissions de particules fines, responsables de maladies respiratoires et de décès, en interdisant certains véhicules.

Le Conseil n'a pas prononcé sur la constitutionnalité de cette mesure, invoquant une jurisprudence prévoyant qu'il censure toute mesure introduite par amendement sans lien suffisant avec une disposition du texte initial. Il a également censuré l'assouplissement par les députés des règles contre l'artificialisation des sols, jugeant que cela représentait une 'suppression des zones à basses émissions en France, quid en Belgique'





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