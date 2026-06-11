Consultants' Favorites for the 2026 World Cup

The text discusses the predictions and opinions of various consultants regarding their favorite teams for the upcoming 2026 World Cup.

La Coupe du Monde débute déjà ce jeudi ! Réunis sur le plateau du Vestiaire, nos consultants se sont mouillés et ont déjà livré leurs différents favoris pour le tournoi.

C’est parti pour la Coupe du Monde 2026 ! On se lance dans une longue période de 39 jours, à suivre 104 rencontres et les 48 équipes engagées. Qui dit première journée de tournoi, dit aussi premiers pronostics ! C’est donc l’équipe du Vestiaire, ce matin, qui a pris soin de se lancer dans ce petit jeu.

Sur le plateau, il y a deux camps bien distincts : ceux qui en font des favoris absolus et ceux qui misent sur une performance décevante. Steven Defour, par exemple, est personnellement convaincu de la qualité de cette équipe, en la plaçant parmi ses plus grands favoris.

« Tu peux faire 3 équipes qui peuvent être championnes du monde », estime même l’ancien Diable Rouge, subjugué par les options offensives des Bleus. « Si après 60 minutes, ça ne marche pas, il peut changer toute la ligne offensive. Ils sont vraiment les grands favoris ».

« J’aimerais voir le premier match, je pense que ça devrait aller ». Du côté d’Emiliano Bonfigli, on se montre nettement plus prudent.

« Ce sont les Avengers, mais il y aura peut-être des problèmes d’ego, entre Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, il va falloir régler tout ça. Cela discute aussi beaucoup sur les positions. Cela peut amener des tensions. On rappelle qu’en 2002, la France était aussi favorite et ils sont sortis au premier tour », a-t-il rappelé.

Et Thomas Chatelle, qu’est-ce qu’il en pense ? Lui est un peu… entre les deux, surtout au vu des matchs préparatoires, avec une défaite contre la Côte d’Ivoire et une victoire contre l’Irlande du Nord.

« Ce n’était pas top. Cela fait longtemps qu’ils n’ont plus fait une clean sheet. Défensivement, ils n’ont pas rassuré. Devant, il y a tellement de choix que Deschamps ne sait plus trop quoi faire.

Mbappé n’arrive plus à marquer ces derniers temps », a estimé l’ancien joueur





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