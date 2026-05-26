Consultation citoyenne pour la végétalisation et le réaménagement du centre-ville

La municipalité lance une consultation publique afin de co‑concevoir des espaces verts, des voies piétonnes et cyclables, et de créer un quartier plus agréable et durable d'ici 2028.

Dans le cadre d'une ambition de rendre le centre-ville plus vivant, accueillant et accessible à toutes et à tous, la municipalité poursuit son programme de végétalisation et d'amélioration du confort des piétons et des cyclistes.

L'objectif principal est de préserver la fluidité des liaisons entre le haut et le bas de la ville tout en créant des espaces publics plus verts et plus sécurisés. Cette dynamique s'inscrit dans une vision urbaine globale qui place la mobilité douce et la qualité de vie des habitants au cœur des priorités.

Le projet prévoit notamment la plantation d'arbres le long des axes principaux, la création de bandes végétales entre les voies de circulation, ainsi que l'installation de mobiliers urbains conçus pour favoriser le repos et l'interaction sociale. Les aménagements prévoient également des voies cyclables séparées, des panneaux de signalisation adaptés et des revêtements de sol perméables afin de réduire les risques d'engorgement et d'améliorer la gestion des eaux de pluie.

Afin d'assurer une réponse adaptée aux attentes du quartier, la Ville lance une large consultation publique qui mobilise les habitants, les commerçants et les usagers quotidiens. Une enquête en ligne a été diffusée pour recueillir les besoins, les usages actuels et les aspirations futures. Les résultats de cette enquête alimenteront la réalisation d'une cartographie sociale détaillée du quartier, mettant en évidence les points forts, les carences et les zones d'opportunité.

Par la suite, plusieurs ateliers participatifs seront organisés dans les écoles, les associations locales et les espaces communautaires afin de co‑concevoir les solutions d'aménagement. Un jury citoyen, composé de représentants de chaque groupe d'intérêt, sera constitué pour évaluer les propositions et sélectionner les meilleures alternatives. Ce processus participatif se poursuivra tout au long de l'année 2027, garantissant ainsi une prise de décision transparente et inclusive.

Les premières transformations concernent le piétonnier, la rue de la Régence et la place Royale, où les travaux d'aménagement ont déjà donné un nouveau souffle à l'espace public. Le réaménagement du Sablon, quant à lui, représente la prochaine étape majeure de cette stratégie globale. Dès 2028, le projet finalisé devra offrir un réseau cohérent de rues piétonnes, de places publiques et de corridors verts, répondant aux attentes de mobilité durable et de convivialité.

En parallèle, la Ville invite les résidents à s'inscrire à une newsletter hebdomadaire qui synthétise les événements culturels et touristiques du secteur, en rappelant l'importance de renseigner le code postal dans le profil pour recevoir un contenu personnalisé. Cette initiative vise à renforcer le sentiment d'appartenance et à encourager la participation active de la communauté aux projets urbains en cours





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