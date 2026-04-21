Contamination au cadmium dans des légumes wallons : un héritage industriel sous surveillance

L'AFSCA a détecté des taux élevés de cadmium dans des légumes cultivés dans les provinces de Liège et de Namur, imposant une vigilance accrue et une réflexion sur les sols pollués par le passé industriel.

Des analyses récentes menées par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ( AFSCA ) ont révélé la présence préoccupante de cadmium dans divers légumes cultivés au sein des provinces de Liège et de Namur. Ce métal lourd, dont la toxicité est largement documentée, a été identifié lors d’une vaste campagne de contrôle destinée à vérifier la conformité des produits locaux avec les normes européennes, lesquelles ont été durcies il y a cinq ans afin de garantir une meilleure protection des citoyens.

Ces contrôles se sont concentrés sur la zone du sillon Sambre-et-Meuse, un territoire dont le passé industriel intense, remontant au XIXe siècle, a durablement marqué la composition chimique des sols agricoles. Sur un échantillon représentatif de 30 prélèvements, 11 ont affiché des teneurs en cadmium supérieures aux seuils autorisés, une statistique qui interpelle les autorités sanitaires et les agriculteurs locaux.

La problématique du cadmium est une question de santé publique à long terme. L’Organisation mondiale de la santé classe ce métal comme une substance cancérigène pour l’homme, soulignant les risques d’affections rénales sévères liés à une ingestion répétée sur plusieurs années. Contrairement à une intoxication aiguë qui provoquerait des symptômes immédiats, le danger lié aux légumes contaminés est insidieux et cumulatif. Pour cette raison, l’AFSCA insiste sur la nécessité pour chaque consommateur de diversifier son régime alimentaire, une stratégie efficace pour diluer l’exposition potentielle aux contaminants environnementaux.

Bien que toutes les terres agricoles de ces provinces ne soient pas uniformément touchées, certaines zones présentent des niveaux de risque qui imposent une vigilance particulière et une gestion proactive des cultures.

Face à ce constat, une collaboration étroite a été mise en place entre les autorités et les syndicats agricoles. L’objectif est d’aider les producteurs à adapter leurs pratiques culturales pour limiter le transfert du métal du sol vers la plante. Parmi les solutions techniques explorées, on retrouve l’ajustement précis du pH des sols ou encore la sélection de variétés végétales naturellement moins enclines à accumuler les métaux lourds. Les agriculteurs, tout en reconnaissant l’importance de ces enjeux sanitaires, réclament toutefois un soutien économique pour compenser les éventuels déclassements de récoltes qui pourraient survenir.

Ce dossier illustre la difficulté de concilier la gestion d’un héritage industriel polluant avec les exigences contemporaines en matière de sécurité alimentaire. Dans l’attente de nouvelles directives, les autorités rappellent que la prudence doit rester la norme, tout en assurant que le suivi des parcelles se poursuivra de manière rigoureuse dans les mois à venir afin de protéger durablement la population et de soutenir le secteur agricole local dans sa transition vers des pratiques plus sécurisées.





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