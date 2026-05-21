Le Conseil d’État est une institution importante de notre démocratie qui contrôle les décisions prises par les autorités publiques pour garantir que tout est conforme juridiquement. Il peut aussi suspendre ou annuler des décisions illégales et agit comme juge administratif en cas de recours contre des décisions individuelles. La démocratie ne peut fonctionner sans des contre-pouvoirs et des institutions qui contrôlent et barrent les abus des pouvoirs publics, ce que le Conseil d’État, comme de nombreux autres, représente en Belgique.

Le Conseil d’État joue un rôle important dans notre démocratie. Il contrôle si le gouvernement fédéral ou une commune respectent la loi etrend des avis sur les projets de loi pour sûr que tout est conforme juridiquement.

Il agit aussi comme juge administratif, en annulant ou suspendant des décisions illégales. Comme la Cour des comptes, la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle, il est un pilier de notre système judiciaire en vigueur. Les contre-pouvoirs sont parfois critiqués à l’étranger et dans certains discours politiques, mais ils sont généralement respectés par les autorités publiques





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