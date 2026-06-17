Controverse autour d'Antonino Falzone, vague de chaleur en Belgique et autres actualités

Condamnation d'Antonino Falzone, alerte chaleur en Belgique, incendie à Morlanwelz, rappel de produit Lidl, taxe sur les kots et actualités sportives et politiques.

Le cas Antonino Falzone suscite une vive controverse. Bien que condamné à deux ans de réclusion, il pourrait ne pas être incarcéré. Son avocat a en effet proposé qu'il échappe à la prison en effectuant des prestations d'aide auprès de personnes en fin de vie, de résidents en maison de repos ou de victimes d'accidents graves.

Cette demande a ulcéré une partie des parties civiles, qui estiment qu'une peine de prison ferme est nécessaire. Parallèlement, le drame de Strépy continue de faire débat : Paolo Falzone, condamné à 27 ans de prison, voit son arrestation immédiate ordonnée. Les familles des victimes expriment un profond soulagement à l'idée qu'il puisse enfin être incarcéré, mais se demandent néanmoins quelle peine il risque désormais et si elle sera effectivement purgée.

Sur un autre plan, la Belgique fait face à une vague de chaleur importante. L'Institut royal météorologique (IRM) a placé la quasi-totalité du pays en alerte jaune à la chaleur de mercredi minuit à dimanche minuit, avec des températures pouvant atteindre 35 degrés vendredi. Seule la Côte échappe temporairement à cette alerte. Ces fortes chaleurs rappellent les dangers de la déshydratation, comme en témoigne un témoignage poignant d'une personne hospitalisée après n'avoir bu qu'un seul verre d'eau sur une journée.

La sécurité alimentaire est également au cœur des préoccupations : Lidl rappelle un produit contenant des morceaux de plastique, invitant les clients à le ramener. Enfin, divers sujets émergent : un incendie majeur a ravagé un commerce à Morlanwelz, les Diables Rouges ont joué un match amical pendant la Coupe du Monde, le PTB critique l'OTAN, et des études explorent la possibilité de rattraper son sommeil perdu selon l'âge.

La taxe sur les kots étudiants à Louvain-la-Neuve augmente de 62%, une mesure assumée par le bourgmestre qui estime que les étudiants consomment sans contribuer financièrement





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