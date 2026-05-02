Controverse autour de l'hymne des Diables Rouges : le choix de Roméo Elvis divise

La nouvelle chanson 'Kiss The Grass (Allez Allez)' de Roméo Elvis, désignée comme hymne des Diables Rouges pour la Coupe du Monde, suscite une vive polémique en raison des antécédents controversés de l'artiste et des accusations de racisme systémique soulevées par Damso.

La nouvelle chanson 'Kiss The Grass (Allez Allez)' de Roméo Elvis , en collaboration avec la musicienne flamande Sylvie Kreush, a été dévoilée ce mercredi. Cette composition est destinée à devenir l'hymne officiel des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde de football qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique en juin prochain.

Le choix de Roméo Elvis pour incarner musicalement le soutien à l'équipe nationale belge soulève cependant des interrogations, notamment au regard des précédents controversés liés à la sélection des hymnes pour les compétitions internationales. Il y a huit ans, Damso avait été initialement choisi pour produire l'hymne de la Belgique pour la Coupe du Monde, mais sa collaboration avait été brusquement interrompue en raison de paroles jugées misogynes présentes dans d'autres de ses chansons.

Des phrases telles que 'Tu baises avec moi, tu baises avec d'autres. Même si je fais pareil, c’est pas la même chose' avaient suscité l'indignation de nombreux responsables politiques et d'une partie de l'opinion publique, conduisant l'Union Belge de football à annoncer l'abandon de la collaboration. Cette situation avait mis en lumière la sensibilité entourant les paroles des chansons et leur impact potentiel sur l'image de la sélection nationale.

L'attribution de l'hymne à Roméo Elvis cette année réveille donc les souvenirs de cette affaire passée. En 2020, Roméo Elvis avait lui-même admis avoir eu des comportements inappropriés suite à des accusations d'agression sexuelle portées par une jeune femme. Bien qu'aucune plainte n'ait été officiellement déposée, cet épisode a laissé des traces et continue de susciter des débats.

Suite à l'annonce de la nouvelle chanson, Damso a publié un long message sur Instagram dans lequel il dénonce ce qu'il perçoit comme un racisme systémique au sein de l'industrie musicale belge. Il affirme que le choix de Roméo Elvis ne fait que confirmer ses convictions profondes : la nécessité pour les artistes issus de minorités de créer leurs propres structures et de s'affranchir des schémas établis où ils ne peuvent exercer un véritable contrôle sur leur travail et leur image.

Le rappeur belgo-congolais ne cache pas son amertume face à ce qu'il considère comme un traitement inégalitaire, suggérant que les critères de sélection ne sont pas toujours appliqués de manière équitable. Il encourage les personnes racisées à investir dans la construction d'espaces de création indépendants afin de lutter contre le racisme intériorisé et de promouvoir une plus grande diversité dans la société.

Cette critique a trouvé un écho favorable auprès de nombreux internautes qui soulignent les incohérences apparentes dans les décisions de l'Union Belge. La polémique a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs expriment leur désaccord et remettent en question les critères de sélection de l'hymne. L'Union Belge, consciente de la controverse potentielle, affirme avoir anticipé les réactions et estime que Roméo Elvis a 'payé pour ses erreurs' et qu'il est temps de passer à autre chose.

Cependant, cette justification n'a pas suffi à apaiser les critiques, qui estiment que le choix de l'artiste est une erreur de communication et une occasion manquée de promouvoir des valeurs d'inclusion et de respect. Ce qui devait être un hymne rassembleur, fruit d'une collaboration entre une artiste flamande et un artiste francophone, est ainsi devenu une source de division et de tension.

La situation soulève des questions plus larges sur l'éthique dans l'industrie musicale belge, l'importance de la responsabilité sociale des artistes et la nécessité d'une plus grande transparence dans les processus de sélection





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