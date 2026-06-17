Controverse : Messi échappe au carton rouge pour un tacle dangereux

Lors du match Argentine-Algérie en Coupe du monde 2026, Lionel Messi a commis un tacle dangereux sur Aïssa Mandi sans être sanctionné d'un carton rouge, suscitant une polémique sur l'arbitrage et l'utilisation du VAR.

Lionel Messi a une fois de plus fait parler de lui lors du match de la Coupe du monde 2026 contre l'Algérie, mais pas seulement pour ses talents de buteur.

À la 31e minute, alors que le score était de 1-0 pour l'Argentine, Messi a commis une semelle appuyée sur le bas du mollet du défenseur algérien Aïssa Mandi. L'arbitre, Szymon Marciniak, qui avait officié la finale de la Coupe du monde 2022, a sifflé la faute en faveur de Mandi, mais n'a sorti aucune sanction disciplinaire à l'encontre de Messi. Cette décision a suscité une vive controverse, car beaucoup estiment que ce geste méritait un carton rouge direct.

Selon les règles du football, une faute grossière mettant en danger l'intégrité physique de l'adversaire doit être sanctionnée par une expulsion. L'intervention de Messi, avec sa semelle en avant et sans contrôle, correspond à cette définition. Pourtant, l'arbitre et l'assistance vidéo (VAR) ont jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste de la part de Marciniak. Cette clémence a permis à Messi de rester sur le terrain et d'inscrire deux autres buts, portant son total à trois dans ce match.

Les observateurs ont noté que si un carton rouge avait été donné, cela aurait été la quatrième expulsion de ce Mondial 2026, égalant déjà le total de la Coupe du monde 2022 où seules quatre cartes rouges avaient été distribuées, dont trois après un deuxième avertissement. Cet incident relance le débat sur l'utilisation du VAR et la cohérence des décisions arbitrales.

Les supporters algériens et de nombreux commentateurs estiment que Messi a bénéficié d'un traitement de faveur en raison de son statut de superstar. D'autres rappellent que l'arbitrage vidéo est censé corriger les erreurs flagrantes, mais que dans ce cas, elle n'est pas intervenue. En tout état de cause, cette affaire pourrait avoir des répercussions sur la suite du tournoi, car elle soulève des questions sur l'équité et la sécurité des joueurs.

Lionel Messi, lui, continue sa route vers un possible nouveau titre mondial, mais cette action controversée restera dans les mémoires comme un moment clé de cette édition





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