Convoi interrompu par l'abattement d'un arbre : un passager rejoint la rédaction

Un arbre s'est abattu sur le convoi en expansion ce mercredi, arrachant la cataphractère, le cordon qui alimente les trains en électricité. Sylvain, un passager, nous a mis en contact avec Alertez-nous via le bouton orange du train. L'ambiance est calme mais tendue en raison du convoi interrompu et des perturbations à l'horizon.

Un arbre s'est abattu sur le convoi en pleine marche ce mercredi vers 17h50, arrachant la cataphractère, le câble qui alimente les trains en électricité.

Sylvain, un passager, nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous.

"Nous avons entendu un bruit sourd et vu un flash électrique. Le train s'est arrêté net", raconte-t-il avant d'ajouter : "L'arbre est actuellement couché sur le train". Nous sommes confinés dans le train, en attendant que la situation se règleSylvainLes secours sont sur place. Une évacuation reste pour l'instant impossible : sortir du train est dangereux.

Boussaid, un autre passager, nous explique : "Toute la cataphractère est arrachée sur plusieurs portées. Nous devons rester à bord, il y a un risque d'électrisation à l'extérieur". L'ambiance est calme mais tendue.

"Tout le monde garde un ton sérieux. Nous sommes confinés dans le train, en attendant que la situation se règle", témoigne Sylvain. Des perturbations à prévoirLa porte-parole d'Infrabel confirme qu'aucun train ne peut circuler sur ce tronçon pour l'instant : "Le trafic ferroviaire est perturbé entre Bruxelles et Charleroi. Il n'y a actuellement pas de trains qui circulent entre Bruxelles-Midi et Linkebeek".

Elle ajoute : "Des déviations et des suppressions sont à prévoir dans les prochaines heures. Les voyageurs sont invités à consulter l'application SNCB pour suivre les changements en temps réel





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