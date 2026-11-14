COP29 Antalya: Wopke Hoekstra anticipe des attentes basses pour la conférence climatique

Le commissaire européen Wopke Hoekstra s'attend à des résultats limités à Antalya en raison de l'absence des États-Unis et des tensions géopolitiques, tout en promouvant l'électrification.

Wopke Hoekstra, commissaire européen au climat, a déclaré que les attentes pour la COP29 à Antalya étaient basses en raison des tensions géopolitiques majeures et de l'absence des États-Unis. Il reste déterminé à ce que l' Union Européenne conserve son leadership en matière climatique malgré ces obstacles internationaux significatifs.

Tensions Géopolitiques et Absence Américaine

Wopke Hoekstra attribue directement ces perspectives peu optimistes à une situation mondiale en feu. Le conflit en Ukraine se poursuit, les foyers de guerre au Moyen-Orient s'intensifient, et la Chine adopte une position affirmée dans le Pacifique. En outre, le pays le plus puissant, les États-Unis, a décidé de ne pas participer à la conférence sous la présidence de Donald Trump. Cette absence massive réduit considérablement la portée ambitieuse d'un accord mondial possible cette année.

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L'Objectif d'Électrification de l'UE

L'Union Européenne propose le soutien au plan turc 35x35, visant à porter à 35 pour cent la part de l'électricité dans la consommation énergétique mondiale d'ici 2035. Ce niveau est actuellement de 24 pour cent. L'UE vise à entraîner le monde entier vers cet objectif pour considérer cette COP comme un succès. Les pays producteurs d'hydrocarbures sont plus ouverts à l'électrification qu'au rejet direct des combustibles fossiles, car ils craignent des réactions immédiates face à cette dernière option.

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Positions des Pays en Développement

Wopke Hoekstra précise que les pays en développement exigent des fonds supplémentaires pour accepter cet objectif. Les États-Unis sous Trump ont retiré leur soutien financier. L'Union Européenne refuse d'ajouter de nouvelles garanties financières, estimant que l'économie de fonds a déjà été réalisée lors de la COP précédente. La Chine maintient sa souveralité sur sa politique climatique. Wopke Hoekstra déclare que l'UE est disposée à discuter de l'accès aux fonds déjà promis.

Impact Économique et Défis

L'Europe importe plus de 80 pour cent de son gaz et plus de 95 pour cent de son pétrole. Wopke Hoekstra rappelle que cela expose l'UE à des régimes douteux comme en Iran. La France et l'Allemagne font face à des factures énergétiques élevées. Les pays nordiques avancent davantage dans la transition. Wopke Hoekstra estime que l'Europe doit rester leader pour éviter une dépendance stratégique critique. Les négociations se concentrent donc sur l'implémentation concrète de l'électrification comme seule voie réaliste actuelle.