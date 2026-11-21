Les négociations à la COP31 à Antalya stagnent. La Belgique et vingt pays exigent une sortie des fossiles, tandis que le financement climatique divise les nations face aux délais serrés de la présidence turque.

Les négociations de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2025, communément désignée sous le sigle COP31, traversent une période de forte tension samedi en début d'après-midi à Antalya, en Turquie. Le projet de texte final, attendu pour sceller l'accord mondial, fait toujours défaut aux délégations internationales présentes sur place. Cette absence de document définitif inquiète fortement les dirigeants européens, notamment le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, qui a lancé un avertissement clair à la presse peu après la réunion de coordination européenne tenue le samedi matin.

L'avertissement de Wopke Hoekstra sur l'accord final

Wopke Hoekstra, dirigeant la délégation des vingt-sept États membres de l'Union européenne en tandem avec la présidence irlandaise du Conseil de l'UE, a exprimé une méfiance certaine envers l'avancement des travaux. Dans une déclaration citée par l'agence de presse AFP, il a explicitement prévenu que si le projet de texte n'évoluait pas de manière significative, la situation resterait bloquée. Cette position ferme s'inscrit dans un contexte où la troisième version du projet d'accord final se faisait attendre depuis plusieurs heures, créant une atmosphère d'incertitude majeure au sein des négociations internationales.

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Divergences sur les énergies fossiles et l'électrification

Au cœur du conflit se trouve la question cruciale de la transition énergétique, avec la Belgique et une vingtaine d'autres pays qui haussent le ton pour réinscrire la sortie du pétrole et du gaz dans le projet d'accord. Le président de la COP31, le ministre turc Murat Kurum, avait laissé entendre vendredi soir en séance plénière qu'une troisième version d'une possible décision finale serait publiée samedi matin. Cependant, cette annonce n'a pas suffi à apaiser les tensions, car plusieurs pavillons sont en cours de démontage et les allées du vaste parc des expositions, auparavant bondés, se font désormais clairsemées sous un ciel menaçant.

Même l'objectif d'électrification, présenté comme plus consensuel par la présidence turque, fait l'objet de vifs débats. La cible visée est de porter la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie à 35 % pour l'année 2035. Toutefois, ce chiffre est contesté car il ne prévoyait pas explicitement, au grand dam de plusieurs pays dont la Belgique, que cette électricité doit être produite à partir de sources propres ou du moins bas carbone. La mention, ou son absence, de la sortie progressive des énergies fossiles reste donc un point de friction majeur, similaire aux blocages observés l'an dernier à Belém lors de la COP30.

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Financement climatique et technologies controversées

Le financement climatique revient également dans toutes les discussions, constituant une source majeure de frustration pour les nations en développement. Les pays développés, avec l'Union européenne en tête, sont accusés par les pays du Sud de se présenter comme des champions du climat tout en se défaussant de leur responsabilité historique dans le dérèglement planétaire. Ces derniers réclament des efforts accrus, notamment pour leur adaptation face aux conséquences directes du changement climatique, et expriment leur colère car l'objectif de triplement du financement de l'adaptation pour 2035, décidé l'an dernier à Belém, reste dans le flou.

La référence aux techniques de capture, utilisation et séquestration du carbone, dites CCUS, est également très discutée. Ces technologies sont jugées très coûteuses et leur efficacité incertaine divise les opinions parmi les délégations. De plus, la science elle-même est mise en question, spécifiquement le calendrier de publication du septième cycle d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'enjeu principal est de permettre au Giec de publier ses trois rapports d'évaluation du climat à temps pour le deuxième bilan mondial du climat, prévu fin 2028 à la COP33.

Délais serrés et pression sur les négociateurs

Plusieurs pays, comme l'Arabie saoudite et l'Inde, sont accusés de vouloir ralentir le processus scientifique, ce qui ajoute une couche de complexité aux discussions déjà tendues. Les conférences mondiales sur le changement climatique ont pris la mauvaise habitude de déborder de leur horaire initial, créant une urgence logistique et diplomatique. Des suiveurs assidus des conférences ont même calculé la moyenne des prolongations, soit environ 24 heures depuis la dernière COP à avoir réussi l'exploit de terminer dans les temps.

Ce dernier exploit remonte à 2003, lors de la COP9 à Milan, il y a une génération. Cette réalité historique pèse lourdement sur les épaules des participants actuels à Antalya. Le ministre belge du Climat, Jean-Luc Crucke, reste présent sur place, contrairement à d'autres ministres qui ont déjà quitté les lieux pour reprendre leur avion. La ligne d'arrivée laisse entrevoir de nombreux obstacles à surmonter avant que la prochaine édition des négociations climatiques ne puisse aboutir à un accord durable et équitable pour l'ensemble des nations.