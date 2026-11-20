La COP31 à Antalya atteint un point de blocage critique. Les délégations, dont la France et la Belgique, menacent de rejeter l'accord faute de mention des combustibles fossiles, face aux producteurs pétroliers.

La Conférence des Nations unies sur le changement climatique, désignée sous l'appellation COP31, touche à sa phase finale à Antalya, en Turquie. Cette édition majeure rassemble 200 pays qui tentent désespérément de conclure un accord universel avant la clôture officielle de la réunion. De nombreuses observations indiquent déjà que cette négociation internationale est vécue comme décevante par une large partie de la communauté diplomatique.

Blocage sur l'abandon des combustibles fossiles

Le cœur du conflit réside dans l'absence totale de références aux combustibles fossiles dans la première version du document proposé aux délégués. Cette omission est vivement critiquée par une vingtaine de nations, parmi lesquelles la Belgique et la France. Ces États menacent explicitement de rejeter un accord qu'ils jugent insuffisant pour répondre à l'urgence climatique. Le texte actuel ne cite ni le gaz, ni le charbon, ni le pétrole, créant une fracture profonde entre les pays souhaitant une transition énergétique rapide et ceux qui dépendent de ces ressources.

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En réponse à cette situation, la ministre de la Transition écologique de France, Monique Barbut, a pris position avec fermeté. Elle a déclaré publiquement qu'il n'y avait aucune mention des combustibles fossiles et aucun engagement de responsabilité associé. Son intervention souligne l'inacceptabilité, selon Paris, qu'un document cadre international ignore totalement la nécessité de sortir des énergies fossiles. La France annonce ne tolérer aucune faiblesse dans ce domaine stratégique.

Confrontation entre électrification et producteurs pétroliers

Le projet de texte actuel met l'accent sur une stratégie d'électrification massive des consommations mondiales. L'objectif affiché vise à ce que l'électricité représente 35 % de l'énergie mondiale d'ici 2035. Cette cible ambitieuse vise directement la décarbonation des economies nationales. Cependant, cette orientation est farouchement rejetée par les grands producteurs de pétrole, notamment la Russie et l'Arabie Saoudite. Ces nations s'opposent à un modèle qui réduirait la demande mondiale en hydrocarbures.

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Chris Bowen, qui préside les négociations de la COP31, reconnaît que le débat sur les énergies fossiles est une constante historique des conférences climatiques. Il rappelle que des tensions similaires ont émergé lors des précédentes réunions à Belém et à Bakou. Selon le président des négociations, la COP31 doit impérativement répondre à deux interrogations fondamentales : la capacité à respecter les limites planétaires et le choix de l'électrification des usages. Il défend une réponse positive à ces deux axes pour garantir l'efficacité de l'accord.

Ménage du consensus et incertitudes finales

Aucune décision finale ne peut être adoptée lors de cette conférence sans l'unanimité des pays participants. Cette règle de consensus rend le processus extrêmement vulnérable aux positions les plus intransigeantes. À mesure que le temps presse, l'espoir d'un compromis équilibré avant la fin de la COP31 diminue progressivement. La tension diplomatique reste maximale entre les parties prenantes qui ne parviennent pas à harmoniser leurs visions économiques et environnementales.

Les conséquences immédiates de ce blocage pèsent lourdement sur l'opinion publique et les marchés internationaux. La difficulté à s'entendre sur la sortie des énergies fossiles remet en question la crédité de la coopération multilatérale face au changement climatique. Les citoyens des pays engagés, comme la Belgique et la France, attendent des résultats concrets plutôt que des déclarations d'intention vagues. La suite des événements déterminera si un cadre juridique contraignant pourra être établi pour guider la transition écologique mondiale.