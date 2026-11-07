COP31 Antalya : Turkuise et Australie en tension sur l'execution climatique

La COP31 debute a Antalya. Le duel d'influence entre la Turquie et l'Australie define les negociations sur l'implementation des engagements climatiques et l'aide aux developpements.

La 31e Conference des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques, appelee COP31, debute ce lundi dans la ville turque d' Antalya. Cette edition se distingue par une structure de gouvernance unique et complexe, opposant la Turquie en tant que pays hote et l' Australie comme leader des negociations. Une vingtaine de pays, dont la Belgique representee par les ministres Crucke et Depraetere sous l'egide de l'Union Europeenne, se reunissent pour examiner les strategies d'adaptation et d'attenuation face a la crise environnementale.

Architecture diplomatique inédite a Antalya

La direction des discussions est partagee entre Ankara et Canberra, creant une situation diplomatique sans precedent. Le ministre turc de l'environnement, Murat Kurum, presidra les travaux, tandis que l'Australie gardera le controle strategique des negociations. Ce compromis decisionnel a ete necessite par les ambitions concurrentes des deux nations, l'Australie souhaitant initialement organiser l'evenement en partenariat avec les petits Etats insulaires du Pacifique.

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Cette configuration hybride suscite des interrogations sur l'efficacite du processus. Un diplomate belge qualifie cette edition de COP 'un peu etrange' en raison de cette nouvelle dynamique de pouvoir. L'objectif principal de cette session, souvent decrite comme la COP de l'implementation, repose sur le suivi des objectifs prealablement fixes lors de conferences anterieures plutot que sur la fixation de nouvelles cibles obligatoires contraignantes.

Enjeux energetiques et pressions economiques

La question de l'electricification des systemes energetiques s'impose comme un axe central des deliberations. Les delegations debattront des propositions visant a atteindre un taux minimum de 35 pour cent d'electricite dans le mix energetique mondial d'ici 2035. Cette transition est percue comme essentielle pour reduire la dependance aux combustibles fossiles, notamment a la lumiere de la volatilite recente des prix.

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La fermetur recente du detroit d'Hormuz a provoque une hausse significative des cours internationaux du petrole et du gaz. Ces chocs economiques pourraient radicaliser le debat sur la necessite d'accelerer le déploiement des energies renouvelables. Les delegations devront articuler leurs strategies d'adaptation en tenant compte de cette dependance energetique persistante qui freine la transition vers des sources plus propres.

Urgence climatique et impact sur les populations

Les phenomenes meteorologiques extremes de cette annee illustrent l'acceleration de la crise, comme en temoignent les devastations dans la region frontaliere nepalo-chinoise. La rupture d'un glacier de l'Himalaya y a fait des centaines de victimes, marquant les esprits des negociateurs. Le rapport de Copernicus indique que 2026 pourrait etre la deuxieme annee la plus chaude jamais enregistree, avec une temperature moyenne mondiale depassant potentiellement 1,5 degre Celsius.

Les petits Etats insulaires, particulierement Tuvalu, plaident pour une prise de conscience immediate de la menace existentielle. Des temoignages emotionnels, comme celui de Meleusi Sokotia, ont mis en lumiere la vulnerabilite directe des populations face a la montee des eaux. L'Australie defendra les interets de ces nations, alors que la priorite turque semble moins focalisee sur cette specificite geopolitique.

Projections temperaturelles et obligations futures

La planete fait face a un rechauffement structurel de 2,8 degres Celsius d'ici 2100 par rapport a l'ere preindustrielle, une trajectoire qui augmente les risques de secheresses, d'inondations et de cyclones. Les Nations Unies reconnaissent que le depassement de 1,5 degre est ineluctable a court terme, mais esperent un retour a cette limite critique a plus long terme pour limiter les degâts.

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La reduction rapide des emissions de gaz a effet de serre reste imperative pour maintenir le rechauffement en dessous de 2 degres Celsius. Les dirigeants de la COP31 devront mettre l'accent sur l'execution concrete des engagements preexistants plutot que sur de nouvelles promesses theoriques, face a une urgence sanitaire et environnementale qui ne cesse de s'intensifier.