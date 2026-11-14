Plus de 7000 personnes ont protesté à Antalya durant la COP31, dénonçant la coprésidence turque et les sponsors polluants, alors que les négociations officielles restent bloquées sur les énergies fossiles.

Plus de 7.000 personnes, venues de toute la Turquie et de divers autres pays, ont pris les rues sous la pluie à Antalya pour protester à mi-parcours de la conférence climatique COP31. Cette mobilisation massive, orchestrée par des organisations non gouvernementales défenseures de l'environnement et des droits de l'homme, ainsi que par des syndicats et des partis politiques, visait à se faire entendre alors que près de 200 pays s'efforcent désespérément de parvenir à un accord mondial d'ici vendredi.

Protestation massive et répression policière

La manifestation s'est déroulée dans un contexte de sécurité renforcée, avec un vaste dispositif policier encadrant le parcours des participants. Pour accéder à la zone de marche, les citoyens devaient subir des fouilles minutieuses, une mesure qui a poussé certains activistes à confier leurs pancartes aux couleurs de la communauté LGBT à des députés bénéficiant d'un statut exempt de contrôle. Cette tension reflète la répression plus large qui s'est abattue sur le milieu LGBT+ en Turquie au milieu du mois de septembre, où tout rassemblement pour les droits des minorités sexuelles est systématiquement interdit malgré une absence de pénalisation explicite de l'homosexualité.

Also read Appel de l'OIM à l'action face aux déplacements climatiques

Les manifestants ont clairement dénoncé la position hypocrite de la Turquie, qui occupe le poste de coprésidence de la COP31 aux côtés de l'Australie. Bien que le pays partage cette responsabilité, il n'a toujours pas présenté de feuille de route claire pour sortir des énergies fossiles. Au contraire, de nouvelles centrales électriques au charbon et des mines de charbon continuent d'être ouvertes sur son territoire, alimentant la colère de ceux qui se sentent trahis par leur propre gouvernement lors d'une conférence censée protéger la planète.

Témoignage direct et opposition aux monopoles

Yasar Gokoglu, un homme de 78 ans originaire d'Adana, a parcouru près de 600 kilomètres depuis le sud de la Turquie pour participer à ce sommet alternatif et à la manifestation. Sa ville natale illustre dramatiquement les conséquences locales de la crise climatique et industrielle, étant devenue la principale destination des déchets plastiques importés de l'Union européenne. Cette situation provoque une pollution sévère de la mer Méditerranée et des terres agricoles, malgré le fait qu'Adana se trouve sur les terres les plus fertiles du monde.

Advertisement

Face aux dangers multiples que constituent les centrales à charbon et les nouveaux projets pétrochimiques dans la région, Yasar Gokoglu explique que la raison principale de sa venue est de s'opposer fermement aux importations massives de déchets plastiques. Il rejoint un mouvement plus large qui accuse les entreprises causant la destruction de l'environnement en Turquie d'être parmi les sponsors officiels de la COP31, qualifiant cette situation de mascarade destinée à couvrir les activités destructrices de grands monopoles industriels.

Impasse des négociations officielles

À quelques kilomètres seulement, dans le centre de conférence où se tiennent les négociations officielles, les pays délégués restent très éloignés les uns des autres sur plusieurs questions sensibles. Les divergences portent notamment sur le financement des mesures d'adaptation dans les pays en développement, la défense rigoureuse de la science climatique et, surtout, la transition nécessaire hors des énergies fossiles. Le ministre australien du Climat, Chris Bowen, qui préside actuellement les négociations formelles, a admis samedi qu'il y avait eu des avancées, tout en reconnaissant que certaines questions complexes nécessitent encore plus de temps pour être résolues.

Engagement volontaire et réalisme climatique

La Turquie, en tant que coprésidente conjointe avec l'Australie, propose aux nations de s'associer à un engagement volontaire visant à accélérer l'électrification des secteurs clés. Cette initiative s'inscrit dans un contexte marqué par une crise énergétique liée aux conflits géopolitiques actuels, qui tempère les attentes mondiales. L'année a été particulièrement meurtrie par une succession de catastrophes climatiques, incluant les crues dévastatrices au Népal et les vagues de chaleur extrêmes en Europe, rappelant l'urgence absolue de l'action.

Face à la COP31, dont les activistes craignent qu'il n'en ressorte rien de concret, les manifestants ont annoncé la publication de leur propre déclaration finale. Comme l'a souligné Chris Bowen lors de ses interventions : il n'existe pas de solution miracle pour le climat. Aucune conférence de ce type, à elle seule, ne peut faire disparaître la crise, mais chacune doit contribuer à faire avancer les choses concrètement, en dépit des blocages politiques et des intérêts économiques contraires.