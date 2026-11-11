À la COP31, le manque de participation des dirigeants français et américains alimente les critiques, pendant que les neuf plus grandes compagnies pétrolières ont réalisé 95 milliards de dollars de profits, soulignant la nécessité de taxer ces gains pour soutenir les pays vulnérables.

À la conférence annuelle des Nations unies sur le climat, la COP31, le bureau des chefs d'État et de gouvernement a recueilli une importante absence des dirigeants français et américains, suscitant l'inquiétude des diplomates et des ONG qui attendent des actions concrètes pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Absences stigmatisées de la France et des États‑Unis

Le président français Emmanuel Macron, président de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président américain Donald Trump étaient tous trois absents. Leur absence a été expliquée par la France par la participation à des commémorations de l'Armistice de la Première Guerre mondiale et par la France. Les États‑Unis n'ont pas envoyé de délégation depuis la réélection de Trump, après son retrait de l'accord de Paris en 2015.

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Les profits pétroliers continuent de croître

Lors du dernier trimestre, les neuf plus grandes compagnies pétrolières ont annoncé un total de 95 milliards de dollars de profits, équivalent à 85,3 milliards d'euros. Ce chiffre montre que les exploitants d'énergies fossiles n'ont pas encore subi les conséquences financières de leur exploitation. António Guterres a rappelé que " il est temps pour les gouvernements de taxer ces profits et d'utiliser ces ressources pour aider les pays vulnérables à se relever ".

Appels à la coopération internationale pour des actions concrètes

Les experts en diplomatie tels que Cosima Cassel et Chiara Martinelli, directrice Europe du Climate Action Network, ont appelé à un leadership partagé. Martinelli a averti qu'Ursula von der Leyen se retrouvera " seule sur scène " si la France continue de se tenir à l'écart. Le vice‑président européen du Climat Wopke Hoekstra a rappelé que, à la COP31, l'enjeu énergétique peut mettre en arrière-plan les questions environnementales, mais qu'une coopération est indispensable.

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Impact mondial et prochaines étapes

Près de 200 pays se sont engagés à la COP28 de Dubaï en 2023 pour une transition hors des énergies fossiles, mais le sujet stagne puisque les discussions sur le pétrole, le charbon et le gaz continuent d'être entravées par les producteurs. Le voisin turc, Recep Tayyip Erdogan, a également été absent, ainsi que les dirigeants brésiliens et britanniques qui avaient un rôle à jouer. La prochaine phase de la conférence virera vers une refondation des mécanismes financiers, afin de permettre aux pays les plus vulnérables de se relever et de limiter la montée du niveau de la planète.

Prise de décision ardente à l'avenir

Les gouvernements devront décider rapidement de la façon de taxer les bénéfices pétroliers, afin d'investir dans les bénéfices de la transition écologique. La pression de ce genre est un signal clair aux industries du pétrole et du gaz de changer leur profil de revenus et de se concentrer sur un avenir plus durable et moins dépendant des combustibles fossiles.>