Le projet de texte de la COP31 sous présidence turque suscite des critiques en omettant la sortie des combustibles fossiles et les financements de 120 milliards.

Le projet de texte officiel de la Conférence des Parties de la COP31, sous la présidence de la Turquie, a été rendu public et soulève immédiatement des controverses majeures parmi les délégations internationales présentes sur le site des négociations. Ce document, qui s'étend sur 10 pages divisées en 94 paragraphes distincts, a été accueilli avec une méfiance considérable par les observateurs environnementaux et les pays développés.

Une absence de feuille de route pour les énergies fossiles

Le point le plus critique de ce projet de texte réside dans l'absence totale de feuille de route explicite pour sortir progressivement des énergies fossiles, une demande pressante formulée par l'Union européenne ainsi que par une coalition de pays à ambition climatique élevée. Contrairement aux attentes d'une transition énergétique claire, le document fait le choix de rester flou sur la dépendance aux combustibles traditionnels, bien que son préambule renvoie officiellement à la décision adoptée en 2023 à Dubaï, lors de la COP28, qui appelait à une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques mondiaux.

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Cette ambigüité juridique contraste fortement avec les appels répétés à une décarbonation rapide de l'économie globale. Les négociateurs turcs ont préféré mettre l'accent sur d'autres mécanismes techniques plutôt que sur une interdiction ou une réduction chiffrée de l'exploitation du charbon, du pétrole et du gaz, laissant les porte-parole des nations les plus vulnérables au changement climatique exprimer leur déception face à ce qui est perçu comme un recul par rapport aux engagements antérieurs.

Le pari technologique du captage du carbone controversé

En contrepartie de l'absence de phase-out des combustibles, le projet de texte demande explicitement d'accélérer le déploiement des techniques de capture, d'utilisation et de stockage du carbone, communément appelées CCUS. L'objectif affiché par la présidence turque est d'atteindre une capacité mondiale de stockage de l'ordre de la gigatonne d'ici 2035, une ambitiousité technologique qui divise profondément la communauté scientifique et politique internationale.

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Ces technologies, jugées extrêmement coûteuses et dont l'efficacité à grande échelle reste encore incertaine selon de nombreux experts indépendants, sont vivement décriées par les principales ONG environnementales présentes. Ces organisations y voient en réalité un " permis de polluer " accordé aux grandes industries extractives, leur permettant de continuer leurs activités nocives sous couvert de compensation technologique future plutôt que par une réduction effective des émissions à la source.

L'électrification sans contrainte de source verte

La présidence turque défend également un objectif sectoriel visant à porter à 35% la part de l'électricité dans la consommation énergétique finale d'ici 2035. Cette cible quantitative est présentée comme une avancée vers l'efficacité énergétique, mais elle fait l'objet de vives critiques car le texte ne précise pas que cette électricité doit provenir de sources propres, contrairement à ce que réclamaient plusieurs pays européens influents, dont la Belgique.

L'Union européenne a insisté pour que la hausse de la part de l'électrification soit strictement corrélée à une décarbonation du mix électrique, afin d'éviter un simple remplacement du pétrole par l'électricité produite au charbon. Le projet de texte souligne toutefois que la contribution de l'électrification aux objectifs de l'accord de Paris sera maximisée grâce à une utilisation aussi importante que possible d'énergie propre, une formulation volontairement vague qui laisse une large marge de manœuvre aux États membres pour définir leurs sources d'approvisionnement.

Les tensions sur le financement de l'adaptation

Le financement climatique reste une autre source de tensions majeures entre les pays développés et les nations en développement, qui réclamaient un montant d'au moins 120 milliards de dollars par an d'ici 2035. Ce chiffre visait à tripler les moyens consacrés à l'adaptation aux changements climatiques, conformément à l'objectif décidé à Belém lors de la COP30, une réunion préparatoire cruciale.

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Le projet de texte actuel ne fixe aucun montant chiffré contraignant, préférant évoquer une " feuille de route Antalya-Addis-Abeba " sur le financement de l'adaptation et de la résilience. Cette approche basée sur la trajectoire plutôt que sur l'engagement budgétaire immédiat a été accueillie avec scepticisme par les représentants des pays du Sud, qui estiment que sans engagement financier concret, les promesses de soutien à l'adaptation restent théoriques et inefficaces face à l'urgence climatique.

Les tensions sur les rapports du Giec et prolongation probable

Le calendrier des prochains rapports du Giec divise également les États membres, certains étant accusés de vouloir retarder leur publication au-delà du deuxième bilan mondial du climat, prévu fin 2028 à la COP33. Le projet de texte souligne leur importance stratégique mais renvoie la question délicate du calendrier scientifique aux experts, qui doivent se réunir à nouveau début décembre pour trancher.

Alors que la conférence devait se clôturer vendredi à 18h00, heure locale, les discussions se poursuivaient avec intensité, signe que les divergences ne sont pas prêtes d'être résolues rapidement. La COP31 pourrait même dépasser les 44 heures de prolongation enregistrées à Madrid en 2019, lors de la COP25, qui détient jusqu'ici le record de la négociation la plus longue de l'histoire du climat, alors que les délégués tentent de trouver un terrain d'entente sur ces questions fondamentales de justice climatique et de finance.