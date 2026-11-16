Lors de la COP31 à Antalya, des militants climatiques accusent l'Europe de déréglementer et de manquer de financement pour les pays en développement.

Une trentaine de jeunes activistes pour le climat se sont rassemblés lundi lors de la COP31 à Antalya en Turquie pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'hypocrisie flagrante des pays européens. Ces militants accusent l'Union européenne de freiner ses ambitions environnementales tout en se présentant comme les leaders mondiaux de la lutte contre le changement climatique.

Accusations de dérèglementlement legislatif

Laurie Pazienza, co-fondatrice de l'organisation The Bridge, a exprimé son mécontentement envers la stratégie actuelle des institutions européennes. Elle souligne que les dirigeants arrivent aux conférences climat en affichant un rôle de pionniers, alors qu'ils的工作ent à Bruxelles à déréglementer le secteur depuis deux ans. Cette contradiction est particulièrement visible avec les 12 paquets législatifs européens dits Omnibus.

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Ces mesures visent officiellement à alléger les charges administratives et à renforcer la compétitivité des entreprises. Cependant, les activistes estiment que cet argument est faussé car il ignore les coûts cachés pour l'environnement. Laurie Pazienza cite l'exemple des PFAS, dont la dépollution en Europe représente un coût annuel estimé à 100 milliards d'euros.

Defi du financement des pays en developpement

Les jeunes activistes ont également reproché aux Européens de ne pas fournir une aide financière suffisante aux pays en développement confrontés aux conséquences du changement climatique. Gaël Bizet, un militant français, a critiqué le manque de clarté autour du triplement du financement de l'adaptation annoncé l'année dernière.

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Il note que l'Union européenne s'est présentée comme un champion dans ce domaine, mais que les textes officiels ne définissent aucune année de référence. Cette absence de repères temporels rend l'objectif flou et difficile à évaluer pour le public et les observateurs internationaux.

Gaël Bizet illustre cette situation en comparant le discours politique à la pratique sportive. Il explique qu'il suffit de dire qu'on va faire du sport sans fixer d'objectif précis pour ne rien accomplir. En revanche, établir des séances régulières et partager cet engagement avec des amis augmente considérablement les chances de réussite.

Position de Greta Thunberg et enjeux globaux

De retour à une conférence mondiale sur le climat pour la première fois depuis cinq ans, Greta Thunberg a vivement dénoncé l'inaction des dirigeants politiques présents à Antalya. La militante écologiste suédoise a également appelé à mettre fin aux livraisons d'énergie à Israël, reliant la crise climatique à la situation géopolitique à Gaza.

Le Secrétaire général de l'ONU a quant à lui réclamé une taxe sur les superprofits pétroliers, estimant que 95 milliards de dollars ont été générés en un seul trimestre. Il insiste sur le principe selon lequel les pollueurs doivent payer pour leurs dommages environnementaux.

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Avec 2026 qui s'annonce comme l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées, la pression augmente sur les États pour qu'ils agissent. Derrière chaque augmentation infinitésimale des températures se cachent des milliers de vies humaines menacées par les catastrophes naturelles et la dégradation des écosystèmes.