Un corps a été retrouvé dans le canal de l'Escaut à Wervik, près du Musée du Tabac. L'enquête du parquet de Flandre-Occidentale est en cours suite à l'intervention des secours.

Un corps humain a été découvert dans le canal de l'Escaut à Wervik, aux Pays-Bas, ce qui a déclenché une intervention massive des secours et une enquête judiciaire immédiate. L'incident s'est produit dans le centre de cette ville frontalière située en Flandre-Occidentale, provoquant une vive émotion parmi les riverains et les passants présents dans les rues adjacentes au site de la découverte.

Découverte par un témoin oculaire au musée

La situation a commencé à prendre de l'ampleur lorsque Sebastien Bonnier, exploitant de l'auberge In den Grooten Moriaen située juste à côté du Musée National du Tabac, a remarqué une arrivée massive de véhicules d'urgence. Un témoin anonyme est immédiatement accouru pour alerter le personnel de l'établissement en indiquant avoir vu un corps flotter depuis le pont piétonnier surplombant le canal, derrière son établissement. Cette alerte précoce a permis d'orienter rapidement les efforts de secours vers la zone exacte du centre-ville.

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Intervention des secours et constat de décès

Les sapeurs-pompiers ont reçu l'alerte pour une opération de sauvetage en mer à 16 heures 30 minutes, bien que l'état du corps ne soit pas encore connu au moment du départ. Une équipe de plongeurs spécialisés a localisé la personne au milieu du chenal de navigation et a réussi à la ramener à la rive avec diligence. Malgré l'intervention rapide du médecin du service d'urgences médicales et le transport par ambulance, l'état de la victime était irréversible et les secours n'ont pu porter aucune aide médicale.

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Enquête judiciaire et perturbations locales

Le parquet de Flandre-Occidentale a immédiatement ouvert une enquête officielle pour déterminer les circonstances exactes de cet incident tragique. Afin de faciliter le travail des enquêteurs et des forces de l'ordre, les autorités ont procédé à un zonage de sécurité en isolant la zone autour du Musée du Tabac. Les autorités ont également ordonné une suspension temporaire du trafic fluvial dans les deux directions, créant ainsi un délai supplémentaire pour les navires circulant sur le canal.

Témoignages et contexte de l'intervention

Captain Johan Bonnier du poste de sapeurs-pompiers de Wervik a confirmé que la visibilité initiale ne permettait pas de confirmer le décès lors du premier déploiement. L'opération a nécessité une coordination précise entre les équipes de surface et les plongeurs pour récupérer le corps sans endommager la zone de l'éventuelle scène de crime. Les habitants de Wervik ont exprimé leur choc face à cette nouvelle dans le cœur de leur ville, soulignant la rapidité avec laquelle les services d'urgence ont répondu à l'appel.