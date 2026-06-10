Une plainte contre Elio Di Rupo, ancien président du PS et Premier ministre, a été déposée pour corruption, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt. Les enregistrements attribués à un proche de l'ancien Premier ministre révèlent des conversations où il évoque son rôle dans une transaction immobilière. Elio Di Rupo dément fermement toute implication et dénonce une tentative de chantage.

Une plainte pour corruption vise Elio Di Rupo après des révélations d'enregistrements attribués à un proche de l'ancien Premier ministre. Le socialiste dément fermement toute implication et dénonce une tentative de chantage.

Une plainte vient d'être déposée au pénal contre Elio Di Rupo, ancien président du PS et Premier ministre au gouvernement fédéral, comme le dévoilent nos confrères de Sudinfo. Cette dernière émane d'un promoteur immobilier, Dominique Janne. La plainte porte sur de la corruption, du trafic d'influence et de la prise illégale d'intérêt. Dominique Janne et sa société, Novo Holding, estiment avoir été écartés de manière frauduleuse du rachat de parts d'une société immobilière.

Selon eux, cette opération aurait été influencée en coulisses au profit d'autres intérêts. La plainte fait suite à la révélation d'enregistrements attribués à Luc Joris, ancien médecin et proche d'Elio Di Rupo. Dans ces conversations, Luc Joris affirme être intervenu dans la vente des parts et évoque le rôle qu'aurait joué l'ancien Premier ministre pour favoriser la transaction. De son côté, Elio Di Rupo rejette catégoriquement toutes les accusations.

Il se dit 'abasourdi et scandalisé' par le contenu des enregistrements et rappelle avoir lui-même saisi la justice pour tentative de chantage. À ce stade, aucune infraction n'est établie et la présomption d'innocence reste évidemment applicable. Épidémie d'Ebola : les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains. Une petite alerte ?

Après le premier entrainement, un titulaire indiscutable des Diables a dû rentrer au vestiaire prématurément. Donald Trump avait promis de 'réplier' après l'attaque iranienne contre un hélicoptère américain : les États-Unis ont frappé l'Iran cette nuit. Tensions à deux jours du coup d'envoi du Mondial : des milliers de manifestants bloquent l'accès au stade du match d'ouverture à Mexico.

Un bisou qui fait le tour du monde : Lewis Hamilton célèbre son podium au GP de Monaco dans les bras de Kim Kardashian. Du changement pour le retour au travail des Belges après une longue maladie : un expert en réintégration dans chaque administration fédérale d'ici fin 2028. Images particulièrement choquantes à Belfast : un homme tente d'égorger sa victime en pleine rue, Keir Starmer dénonce une 'horrible attaque révoltante'.

Pourquoi Karine Viseur a-t-elle attendu seize ans pour porter plainte contre Patrick Bruel ?

'Il m'a fallu ce temps pour me dire que j'avais les épaules'. Dans le podcast Face B de Martin Buxant, Georges-Louis Bouchez est revenu sur son enfance dans un milieu modeste. Le président du MR raconte comment la situation financière de ses parents, le goût de l'effort et l'exemple de son père ont façonné sa personnalité et sa vision de la réussite.

'Je ne ferai pas de politique toute ma vie' : la confidence de Georges-Louis Bouchez qui ambitionne une 'seconde vie'. Contestation du secteur de l'enseignement : la ministre Glatigny écarte toute annulation des épreuves certificatives externes. Du changement pour le retour au travail des Belges après une longue maladie : un expert en réintégration dans chaque administration fédérale d'ici fin 2028.

Les juifs et le pognon, ça ne changera jamais : le PS exclut un de ses membres suite à un message antisémite. Au procès Falzone, les délibérations sur la culpabilité vont débuter : comment se déroulent-elles ? Le procès Falzone touche à sa fin et les délibérations vont débuter. Il s'agit d'un moment central mais souvent méconnu du grand public.

Alors, comment se déroulent ces délibérations sur la culpabilité ? Les explications de Samuel Ledoux





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corruption Chantage Enregistrement Elio Di Rupo Luc Joris Transaction Immobilière Favorisation De Transaction Accusation Délit Justice Presomption D'innocence Ebola États-Unis Belgique Hélicoptère Américain Iran Mondial Manifestations Stade Phishing Banc Victime Reimboursement Justice Patrick Bruel Karine Viseur Enfance Modeste Personnalité Vision De La Réussite Politique Second Vie Enseignement Réintégration Expert Juifs Pognon Procès Falzone Délibération Culpabilité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premier Bart De Wever critique la suspension du développement du FCASLe premier de la Belgique, Bart De Wever, a exprimé son mécontentement lors d'une conférence à Bruxelles concernant l'arrêt du projet FCAS, arguant qu'il s'agit d'un gaspillage de temps et d'un manque de coopération européenne. Il a souligné l'importance d'un effort commun pour l'avion de chasse Européen et critiqué les désaccords entre Airbus et Dassault.

Read more »

Luca Parmitano est le premier européen à participer à une mission Artémis de la NasaL’Italien Luca Parmitano va prendre part, aux côtés de trois Américains, à la mission Artémis III. Cette mission a...

Read more »

Le MR réclame l’audition de Luc Joris et Elio Di Rupo au Parlement wallon suite à des enregistrements compromettantsLes libéraux veulent 'comprendre leur rôle respectif dans la gestion et la bonne gouvernance des participations publiques...

Read more »

Premier entraînement complet des Diables Rouges à Seattle avant la Coupe du monde 2026Vingt-cinq Diables Rouges ont participé à la première séance collective sur le sol américain. Zeno Debast a travaillé à l'écart en raison d'une blessure à la cuisse, tandis que Jérémy Doku a regagné les vestiaires plus tôt. L'équipe poursuit son adaptation au décalage horaire avant le match contre l'Égypte.

Read more »