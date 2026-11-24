Enquête sur la corruption carcérale en Belgique. Témoignages d'agents et détenus sur les trafics de stupéfiants, les sommes en jeu et les risques pour la sécurité pénitentiaire.

Une enquête journalistique révèle l'ampleur de la corruption dans les prisons belges à travers les témoignages d'un agent pénitentiaire et d'un ancien détenu, exposant un phénomène criminel majeur.

Le documentaire intitulé " Stupéfiant ", réalisé par Christophe Deborsu et Julie Denayer, explore les réseaux de corruption qui s'immiscent au sein des établissements pénitentiaires belges. Les deux journalistes ont contacté des dizaines d'anciens détenus et de surveillants pour tenter de comprendre ce fléau qui menace la sécurité des prisons. Dans cet univers particulièrement fermé, il a été très difficile d'obtenir des révélations, mais deux personnes ont accepté de prendre la parole, soit à visage découvert, soit sous anonymat.

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Révélation du Phénomène par les Témoins Clés

Marc, assistant de surveillance pénitentiaire à la prison de Mons depuis deux ans, a accepté de témoigner publiquement sur la réalité du terrain. Il affirme que la corruption est une présence constante et que " il n'y a aucun établissement qui soit épargné par ce fléau ". Cette constatation est partagée par Tony, un ancien détenu ayant passé une vingtaine d'années derrière les barreaux pour trafic de stupéfiants et braquage.

Tony, dont le prénom a été modifié pour sa protection, affirme avoir été confronté à de nombreux surveillants corrompus durant ses différentes incarcérations. Il prend l'exemple spécifique de la prison de Lantin, où il estime qu'au moins 20 % du personnel ne sont pas " nets ". Ces chiffres soulignent l'étendue du problème et la difficulté de lutter contre ces pratiques au sein du système carcéral national.

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Mécanismes des Trafics et Sommes Enormes Engagées

Selon les deux témoins, certains détenus parviennent à se procurer des marchandises interdites grâce à la complicité d'agents pénitentiaires, moyennant des sommes d'argent considérables. Marc explique que la corruption commence souvent par des demandes anodines avant de dégénérer en trafics de téléphones et de stupéfiants. Ce processus graduel permet d'installer une dynamique de complicité progressive au sein des établissements.

Tony précise que les sommes peuvent atteindre 1.500 euros pour l'introduction clandestine d'un simple téléphone portable. Selon ses estimations, ces trafics pourraient rapporter jusqu'à 9.000 euros par mois à certains surveillants, ce qui représente plusieurs fois leur salaire mensuel moyen de 1.500 à 2.200 euros. Cette différence financière massive crée une incitation puissante à la corruption.

L'ancien détenu évoque également une ostentation de la part des agents peu scrupuleux, qui s'habilleraient en Armani et rouleraient en grosses BMW ou Audi. Cette visibilité de la richesse accumulée grâce aux pots-de-vin témoigne de l'ampleur des gains illicites dans ce secteur. La pression financière personnelle, notamment les crédits immobiliers et automobiles, est souvent citée comme un facteur expliquant la chute morale de certains agents.

Résistance des Agents et Menaces sur leur Sécurité

Malgré la tentation financière, d'autres agents comme Marc refusent de céder aux pressions. Il souligne que tous les collègues ont été approchés, mais qu'il faut rester fort et refuser systématiquement. " Mon prix, c'est 30 ans de carrière ", répond-il systématiquement aux sollicitations. Cette réponse ferme illustre la prise de conscience des risques professionnels et personnels liés à la corruption.

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Cependant, refuser la corruption expose les agents à des actes d'intimidation graves. Marc rapporte des dégradations visant ses habitations et ses véhicules, ainsi que des divulgations de son adresse personnelle. " On m'a déjà donné mon adresse. On m'a dit : Je sais que tu habites à tel endroit avec telle personne ", raconte-t-il. Ces menaces visent directement la sécurité des familles des surveillants pour les forcer à la compliance.

Michel Claise, magistrat et ancien juge d'instruction spécialisé dans la lutte contre la corruption, note que la marge de manœuvre est réduite lorsque la sécurité des proches est menacée. Dans ces cas extrêmes, ceux qui finissent par céder peuvent être considérés comme des victimes de pressions criminelles. Cette perspective nuance la culpabilité individuelle en intégrant le contexte de coercition exercé par les organisations criminelles.

Conséquences Concrètes et Opérations Récentes

Les stupéfiants constituent la marchandise clandestine la plus préoccupante pour la sécurité des établissements. À la prison de Haren, inaugurée en 2022, douze personnes ont été arrêtées suite à des perquisitions dans le cadre d'une enquête pour corruption. Cette opération récente démontre que les autorités judiciaires sont actives dans la démantèlement de ces réseaux.

Les arrestations incluent des agents pénitentiaires, d'autres membres du personnel ainsi que des détenus soupçonnés d'être impliqués dans des activités criminelles. Ces chiffres concrets prouvent que la corruption n'est pas seulement un sujet de débat médiatique, mais une réalité opérationnelle traitée par les forces de l'ordre. La persistance de ces réseaux malgré les arrestations rappelle la complexité de l'éradication complète de ces pratiques au sein des institutions.