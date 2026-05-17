Cost of Organizing FIFA World Cup 2026

The article discusses the financial aspects of organizing the FIFA World Cup 2026, including the expenses incurred by the host countries and the revenue generated by the tournament.

La Coupe du Monde 2026 approche et ces dernières années, les organisateurs ont mis la main au portefeuille. Organiser un tournoi pareil coûte une fortune, comme nous vous l’avons expliqué dans notre podcast dédié aux coulisses du tournoi.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada se sont alliés pour organiser la Coupe du Monde 2026. Le tournoi, qui débutera le 11 juin sur le sol mexicain, s’annonce intense. En coulisses, les organisateurs ont prévu de dépenser des fortunes. Mais combien ça coûte, d’organiser cette Coupe du Monde ?

Nous avons tenté de répondre à cette question dans le deuxième épisode de l’Envers de la Coupe du Monde 2026. Emiliano Bonfigli a ainsi examiné les budgets alloués à l’organisation. Un gros avantage : les trois pays disposent déjà des stades, mais ils ont en revanche dû revoir certaines lignes de transport, revoir leur offre hôtelière et leurs infrastructures d’accueil. Le tout… à leur frais.

La FIFA, qui possède le nom et chapeaute le tournoi, n’a rien déboursé du tout. La FIFA, elle capte la grosse partie des revenus », rappelle Emiliano Bonfigli. Billetterie, droits de diffusion, sponsoring : tout cela donne des milliards à la FIFA. Les pays hôtes, eux, doivent s’occuper du reste.

Le Brésil avait dépensé 11 milliards de dollars. Le Qatar, c’était encore plus cher. On était à du 200 milliards », résumé Emiliano Bonfigli, qui évoque certains domaines d’investissement, nécessaires certes, mais qui ne sont pas le plus souvent imaginés par les fans. Au Canada, pour la sécurité par exemple, on va devoir injecter entre 500 et 700 millions de dollars.

Pour 2026, on estime que le prix d’organisation sera plus proche du Brésil que du Qatar, sans que les chiffres ne soient encore public. Les retombées, sur le tourisme, le commerce et le reste, sont estimées à 41 milliards de dollars... mais la méthodologie de calcul n’est pas connue et la FIFA refuse de communiquer ce rapport. Les organisateurs n’y ont pas accès. C’est la FIFA qui a la seule propriété de cela.

Les représentants de la candidature canadienne ont contesté eux-mêmes ces chiffres. Pour eux, c’est survvenu par la FIFA. Voilà qui donne une idée.

« Il m’a porté un coup à la tête » : un automobiliste fauche des piétons avant de « sortir un couteau » à Modène « Leur site officiel est un piège » : Michaël commande pour 200 euros sur le site Leen Bakker mais n’a jamais eu de trace de son achat Dramatique accident en Flandre : un adolescent perd la vie, le conducteur mineur n’avait pas de permis « Les flammes se sont répandues très vite » : plusieurs victimes après la collision d’un train et d’un bus dans le centre de Bangkok « Il m’a porté un coup à la tête » : un automobiliste fauche des piétons avant de « sortir un couteau » à Modène « Les banques trient leurs clients comme des déchets » : François invité à partir de sa banque car il n’a pas « 50.000 euros » sur son compte « Ça montre quelque chose de très clair » : que faut-il retenir de la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 ?

Rudi Garcia a dévoilé ce vendredi sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Une liste marquée par plusieurs surprises et des choix forts, notamment en attaque. Pour Vincenzo Ciuro, directeur de RTL Sports, le sélectionneur des Diables rouges mise clairement sur un mélange d’expérience et de polyvalence avec un petit faible pour les profils issus du championnat français.

Un petit nouveau, un joueur du Real absent et une attaque de feu : Didier Deschamps a dévoilé les 26 Français sélectionnés pour le Mondial 202





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rudi Garcia dévoile la sélection de 26 Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026Rudi Garcia a dévoilé la sélection de 26 Diables Rouges qui disputeront la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Le sélectionneur français a justifié ses choix en deux temps, en listant ses critères et en expliquant les cas particuliers.

Read more »

Belgian Darts Open 2026: Intense Darts Action on RTL Play!RTL play has you covered with live darts action from the Belgian Darts Open. Watch it all unfold from Friday to Sunday, with expert commentary and immersive experiences.

Read more »

Zeno Debast injury: uncertain participation to 2026 World CupPortuguese news covers the injury of Zeno Debast, a Sporting Lisbonne player, and the potential impact on his participation at the 2026 World Cup.

Read more »

Disqualification of Jan Vertonghen from the Belgium squad for the 2026 World CupThe Belgian Football Federation (FFF) announced that former captain and record goalscorer Jan Vertonghen, who had been on their training course with Vincent Mannaert since January, will not be included in the Belgium squad for the 2026 World Cup due to scheduling conflicts.

Read more »