Cotti Coffee : l'irrésistible ascension de la chaîne chinoise qui bouscule le marché du café en Belgique

En moins de trois ans, Cotti Coffee, fondée par d'anciens cadres de Luckin Coffee, s'est imposée comme l'une des trois plus grandes chaînes de café au monde. Son modèle low cost, digital et basé sur la franchise, séduit une clientèle jeune et urbaine. La Belgique, sixième pays européen conquis en moins d'un an, voit s'installer cette enseigne au moment où des acteurs historiques comme Costa Coffee se retirent et où Starbucks subit des pressions sur ses marges.

Cotti Coffee , c'est le nom de cette chaîne de café à emporter qui a été fondée en 2022 par deux anciens cadres de Luckin Coffee , le leader chinois du secteur.

En moins de trois ans, elle figure parmi les trois plus grandes chaînes de café au monde, derrière Starbucks et son concurrent chinois. Les prix des boissons vont de 0,99 à 4 euros maximum, et les clients sont fortement incités à commander via l'application mobile, qui concentre promotions et programme de fidélité. Le modèle repose sur des boutiques compactes situées dans des lieux de passage, sans espaces lounge ni ambiance soigneusement orchestrée.

L'objectif est de répondre aux besoins des jeunes, des étudiants et des urbains pressés qui ne cherchent qu'une dose de caféine à emporter. Le premier coffee shop a ouvert à Bruxelles dans le quartier européen, suivi par des établissements près de la Grand-Place, à Anvers, Gand et Namur. L'objectif affiché est d'atteindre au moins dix magasins d'ici fin 2026, puis une couverture progressive du territoire belge.

Le modèle est celui de la franchise : la maison mère chinoise trouve les emplacements et finance les travaux, tandis qu'un franchisé local prend ensuite le relais. L'offensive européenne est récente mais méthodique : après l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas, la Belgique est le sixième pays européen à entrer dans le viseur de Cotti Coffee en moins d'un an.

Cette expansion intervient alors que Costa Coffee (groupe Coca-Cola) a abandonné ses projets en Belgique et fermé sa boutique de Liège, et que Starbucks, avec ses 40 000 points de vente mondiaux dont 33 en Belgique, voit ses marges s'éroder et son action chuter de 30 % depuis début 2025. Le concept du coffee shop traditionnel, espace confortable entre la maison et le bureau, perd de sa pertinence à mesure que les commandes migrent vers le digital.

En Chine, la pression de Cotti et Luckin a même contraint Starbucks à baisser ses tarifs pour la première fois de son histoire. Si le Belge est réputé exigeant sur la qualité du café et attaché à ses habitudes, les premières données européennes montrent que la clientèle jeune et urbaine répond présent à l'argument du prix, portée par une classe moyenne urbaine friande de boissons premium.

Pour sécuriser ses approvisionnements, la Chine multiplie les accords avec les grands pays producteurs africains (Éthiopie, Ouganda, Rwanda) et les exportations africaines de café vers la Chine ont bondi de plus de 70 % au premier trimestre 2025. Cotti Coffee s'inscrit directement dans cette dynamique : la chaîne ne se contente pas d'importer, elle investit sur le terrain africain et structure des filières.

Ce qui se joue dépasse largement la Belgique, avec des répercussions sur l'ensemble du marché mondial du café





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