Le lancement de la Coupe du Monde de football au Mexique, au Canada et aux États-Unis est marqué par des manifestations à Mexico, un boom des ventes de téléviseurs et des tensions liées aux visas américains.

Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, co-organisée par le Mexique , le Canada et les États-Unis , marque le début d'un événement sportif d'une ampleur sans précédent.

Alors que les supporters du monde entier convergent vers les stades pour assister à la cérémonie d'ouverture et au premier match opposant le Mexique à l'Afrique du Sud, l'ambiance n'est pas uniquement à la fête. À Mexico, le climat social est particulièrement tendu. Plusieurs groupes de citoyens ont investi les rues pour manifester contre diverses injustices sociales et politiques.

Parmi les protestataires, on retrouve des enseignants, des travailleurs du secteur des transports, des agriculteurs, ainsi que des familles de victimes des cartels de la drogue et des mères dont les enfants ont disparu. Malgré ces revendications pressantes, la situation reste pour l'instant sous contrôle grâce à un déploiement massif des forces de l'ordre.

Des milliers de policiers ont été mobilisés autour du stade pour garantir la sécurité des spectateurs et s'assurer que les festivités se déroulent sans incident majeur, évitant ainsi que les manifestations ne perturbent le déroulement du tournoi. Parallèlement à l'effervescence sportive, l'économie du divertissement connaît un essor remarquable. Les magasins d'électronique rapportent une augmentation spectaculaire des ventes de téléviseurs. Les prévisions indiquent une hausse globale du marché située entre 50 et 70 pour cent par rapport à l'année précédente.

Des enseignes comme Coolblue ont même constaté un doublement de leurs ventes de téléviseurs, tandis que la demande pour les vidéoprojecteurs progresse encore plus rapidement. Selon les responsables commerciaux, les consommateurs privilégient les écrans de grande taille avec des taux de rafraîchissement élevés, car ils sont jugés optimaux pour le visionnage de matchs de football. D'autres détaillants, tels que Krëfel, notent une progression de 30 à 35 pour cent, un phénomène classique observé lors de chaque grand tournoi international.

Bien que Vanden Borre et MediaMarkt ne communiquent pas de chiffres précis, ils confirment cette tendance haussière, tout en avertissant qu'une baisse des ventes survient généralement en août et septembre après l'euphorie du tournoi. Sur le plan institutionnel, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dû faire face à des critiques concernant le coût élevé des billets.

Lors d'une conférence de presse, il a défendu ces tarifs en affirmant que le prix moyen, inférieur à 500 dollars, reste cohérent avec les standards des grands événements sportifs organisés aux États-Unis. Cependant, le tournoi est également entaché par des tensions diplomatiques majeures. Le cas de l'arbitre somalien, Omar Artan, a suscité l'indignation. Refusé à l'entrée du territoire américain à son arrivée à Miami, l'arbitre a été renvoyé en Somalie.

Les autorités américaines justifient cette décision par des liens présumés avec des organisations terroristes, malgré la possession d'un visa valide. Cette situation s'inscrit dans le cadre des restrictions de voyage imposées autrefois par l'administration Trump. Face à ces incidents, les Nations Unies, par la voix du haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Türk, ont exhorté les États-Unis à réviser leur politique migratoire pour éviter que le sport ne devienne un terrain de tensions politiques.

Enfin, des aspects plus techniques et sanitaires occupent les discussions. L'équipe nationale de Belgique, les Diables Rouges, a attiré l'attention en utilisant des lunettes spéciales filtrant la lumière bleue lors de leur vol vers Seattle pour combattre le jet lag. Si des experts du sommeil confirment que ces gadgets peuvent aider à réguler le cycle circadien, ils rappellent qu'il ne s'agit pas d'un remède miracle.

En parallèle, une certaine inquiétude persiste concernant la santé publique mondiale, notamment avec l'épidémie d'Ebola en Afrique. Bien que la Belgique suive la situation de près, aucune mesure d'interdiction d'entrée pour les voyageurs provenant des zones touchées n'est envisagée pour le moment, privilégiant ainsi la circulation des personnes malgré les risques sanitaires identifiés





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