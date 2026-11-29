Tête de série 4, la Belgique de la Coupe Davis joue à Monaco en février, puis face au gagnant du duo Argentine-Slovaquie pour le Final 8.

La Belgique, désignée tête de série numéro 4 selon son classement mondial, entamera sa course vers le Final 8 de Bologne par un déplacement à Monaco. Ce premier match se déroulera début février face à la principauté, classée 28e au monde. Les Monégasques bénéficieront d'un avantage tactique notable puisqu'ils auront la liberté de choisir la surface de jeu pour cette confrontation décisive. Le vainqueur de ce duel s'offrira un billet pour affronter le lauréat du match opposant l' Argentine, 11e tête de série WTT 12, à la Slovaquie, 24e tête de série WTT.

Stratégie et composition des équipes monégasques

La principauté de Monaco dispose d'une ressource précieuse en double avec Hugo Nys, classé 30e au monde ATP, et Romain Arneodo, 62e au monde ATP. Contrairement à leur unique joueur de simple, ces deux spécialistes offrent une option solide pour tenter d'inscrire la première victoire. Leur présence en double change considérablement l'équilibre du match et constitue un élément central de la préparation monégasque pour les deux tours qualificatifs restants.

Also read Coupe Davis : L'Espagne élimine la Grande-Bretagne et affrontera l'Italie en finale

Calendrier des qualifications et parcours historique

La route menant au Final 8 à Bologne est jalonnée de deux tours stratégiques pour les nations concernées. La première phase de qualification se tiendra les 6 et 7 février ou les 7 et 8 février, selon les disponibilités. Le second tour qualificatif, tout aussi critique, est programmé les 18 et 19 septembre ou les 19 et 20 septembre. Au total, 26 pays étaient impliqués dans ce tirage au sort complexe. L'Italie, pays organisateur, est qualifiée d'office pour la phase finale. L'Espagne, finaliste de l'édition précédente, est tête de série numéro 1 et jouit de l'exemption du premier tour.

Advertisement

Enjeux pour la Belgique après l'échec de 2026

Cette nouvelle édition de la Coupe Davis s'inscrit dans un contexte de redemption pour la Belgique. Lors de l'édition 2026, l'équipe avait été éliminée en septembre au deuxième tour par l'Autriche. Cet échec était dû en partie à l'absence de leurs piliers, Alexander Blockx et Raphaël Collignon. Reverser cette tendance et éviter une nouvelle sortie précoce exige une présence au complet et une stratégie adaptée à la surface choisie par les adversaires.

Prochaines étapes et attentes pour les supporters

Toute l'attention se porte désormais sur les performances de début février à Monaco. Pour les amateurs de tennis, il sera crucial de suivre les mises à jour officielles. Le choix de la surface par Monaco pourrait figer la Belgique dans une configuration de jeu spécifique qu'elle devra maîtriser dès les premières balles. La qualification pour Bologne n'est pas acquise et chaque match compte double dans ce format éliminatoire serré.