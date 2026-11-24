Le Final 8 de la Coupe Davis débute le 24 novembre à Bologne. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont parmi les favoris pour le Saladier d'argent. Découvrez le programme des matchs.

La Coupe Davis approche de son dénouement avec l'organisation du Final 8, qui se tiendra à Bologne, en Italie, du 24 au 29 novembre. Huit nations disputent cette dernière semaine pour remporter le prestigieux Saladier d'argent. La compétition promet des confrontations intenses entre les meilleures équipes mondiales de tennis.

L'Italie domine à domicile avec ambition de triplé

L'équipe d'Italie tentera de conserver son titre en cherchant une quatrième victoire consécutive. La présence à domicile offre un avantage stratégique majeur à la nation hôte. Le calendrier des quarts de finale commence mardi avec plusieurs duels clés à suivre.

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Programme des quarts de finale et format des matchs

Les quarts de finale débutent mardi par le match opposant la République tchèque au Canada. La suite du programme inclut le duel entre l'Italie et la Corée du Sud. La Grande-Bretagne affronte l'Allemagne et l'Espagne joue contre l'Autriche.

Deux stars du top 15 pour clôturer la saison

Carlos Alcaraz et Alexander Zverev sont parmi les têtes d'affiche de cette compétition. Les deux joueurs visent la gloire après leurs performances récentes. Le tennis mondial suit de près ces retrouvailles attendues.

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Streaming RTL et suivi intégral de la compétition

Tous les matchs du Final 8 sont disponibles en direct sur RTL play. Les supporters peuvent suivre les résultats et l'évolution des rencontres via un direct intégral. Cette couverture médiatique complète permet de ne manquer aucun point crucial.

Format au meilleur des trois matchs pour les quarts

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs avec un format strict. Deux simples sont disputés suivis si nécessaire d'un double décisif. Ce format laisse peu de place à l'erreur et peut faire basculer un match rapidement.

Demi-finales et grande finale à Bologne le 29 novembre

Les quatre nations qualifiées se retrouveront pour les demi-finales vendredi et samedi. La grande finale est prévue le dimanche 29 novembre à 15h. Cet événement clôture la saison de la Coupe Davis avec une finale unique.