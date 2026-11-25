L'Italie s'incline face à la Corée du Sud en quart de finale de la Coupe Davis. Soonwoo Kwon bat Flavio Cobolli et qualifie son pays pour la demi-finale.

L'équipe d'Italie a subi une surprise majeure lors de son quart de finale de Coupe Davis contre la Corée du Sud. Bien que largement favorites, les triples tenantes du titre se sont inclinées après la victoire de Soonwoo Kwon sur Flavio Cobolli. Ce résultat historique permet à la délégation sud-coréenne de rejoindre la phase suivante du tournoi.

Un renversement de situation en trois sets

Flavio Cobolli, classé numéro 1 mondial, avait l'obligation de victoire pour envoyer l'Italie en demi-finale. Il a remporté le premier set 6-3, mais Soonwoo Kwon, le 139e joueur mondial, a résisté avec brio. Le Coréen a arraché le deuxième set au tie-break. Dans la manche décisive, Kwon a encore eu le dernier mot au jeu décisif pour s'imposer 3-6, 7-6, 7-6.

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Les enjeux du match décisif pour l'Italie

L'Italie se retrouve donc à égalité 1-1 avec la Corée du Sud. Les Italiens doivent désormais remporter le double décisif pour espérer rejoindre la République tchèque en demi-finale. Cette victoire de Kwon représente une performance exceptionnelle pour la Corée du Sud, qui n'avait pas dit son dernier mot face aux favoris.

La stratégie de la Corée du Sud

La Corée du Sud a su tirer parti de la résistance de Soonwoo Kwon pour égaliser le score. Lorenzo Musetti avait auparavant remporté son match face à Seongchan Hong, offrant un avantage initial à l'Italie. Cependant, la résistance acharnée de Kwon a permis à son pays de revenir dans la course.

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Les perspectives pour l'équipe d'Italie

L'Italie affronte désormais la Corée du Sud dans un double décisif crucial. Le public bolognais soutiendra son équipe lors de cette rencontre décisive. La Fédération italienne devra mobiliser ses meilleurs joueurs pour éviter une nouvelle déception et viser son quatrième titre consécutif.

Implications pour le Final 8

Le Final 8 de la Coupe Davis continue avec des enjeux élevés. La victoire de la Corée du Sud perturbe les pronostics initiaux. Les autres équipes, comme la République tchèque et le Canada, observent attentivement ces résultats pour ajuster leurs stratégies futures.