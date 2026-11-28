L'Espagne a dominé la Grande-Bretagne pour rejoindre l'Italie en finale de la Coupe Davis. Les Espagnols préservent leur condition physique pour ce duel décisif.

L'équipe d' Espagne a rapidement éliminé la Grande-Bretagne des quarts de finale de la Coupe Davis en moins de trois heures de jeu. Cette victoire permet aux joueurs espagnols de préserver leur condition physique avant la finale qui les attend dimanche contre l' Italie. Ce défi est jugé très alléchant par Carlos Alcaraz, qui souhaite s'affirmer comme un acteur majeur de ce tournoi.

Stratégie physique et motivation individuelle

Carlos Alcaraz, surnommé Carlitos, a indiqué qu'il comptait donner le maximum pour remporter cette finale. Il s'agit pour l'Espagne de sa deuxième finale consécutive dans cette compétition, même si ce sera sa première participation à ce stade de l'épreuve. Le joueur originaire de Murcie portait un large bandage noir à la cuisse gauche lors de son match contre Arthur Fery, soulignant l'importance de la gestion physique pour les jours à venir.

Also read Élections législatives en Espagne ce dimanche : quels sont les enjeux ?

Dominance italienne et victoires clés

L'Italie, triple tenante du titre et invaincue en Coupe Davis depuis 2023, a sécurisé sa place dans le duel final en battant la République tchèque 2 à 1 ce vendredi. Cette seizième victoire consécutive de l'Italie dans l'épreuve repose sur un double décisif. Lorenzo Musetti et Andrea Vavassori ont remporté leur match contre Jiri Lehecka et Tomas Machac avec les scores de 3-6, 6-1 et 7-6 (7/4).

Advertisement

Déroulement des rencontres décisives

Avant ce double décisif, Lorenzo Musetti, classé 27e, s'était imposé 6-3 et 6-4 contre Jakub Mensik, classé 15e. La République tchèque a toutefois égalisé grâce à Jiri Lehecka, classé 14e, qui a battu Flavio Cobolli, classé 7e, avec les scores de 6-2, 1-6 et 6-3. Ce rebondissement a rendu le double final indispensable pour départager les deux nations.