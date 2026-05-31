Coupe du monde 1958 : l'émergence du Brésil et le record de Just Fontaine

La Coupe du monde de football de 1958 en Suède marque l'entrée de l'URSS, la participation unique des quatre équipes britanniques, l'éclosion du Brésil et de Pelé, ainsi que le record de 13 buts de Just Fontaine pour la France.

Dans les années 1950, l'Union soviétique fait une entrée fracassante dans les grandes compétitions sportives internationales. Sa première participation à la Coupe du monde de football en 1958 est marquée par une victoire retentissante contre l'Angleterre (1-0) lors du premier tour, grâce notamment à son légendaire gardien de but Lev Yachine, considéré comme le meilleur gardien du XXe siècle.

Malgré cette performance, l'URSS est éliminée en quarts de finale par la Suède, pays organisateur. Cette édition est également unique car pour la première et unique fois dans l'histoire, les quatre équipes du Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) y participent. L'Irlande du Nord, issue d'une scission compliquée avec l'Irlande en 1957, réussit l'exploit de se qualifier aux dépens du Portugal et surtout de l'Italie, une première qui reste exceptionnelle.

Mais la Coupe du monde 1958 est surtout le début du mythe brésilien. Le Brésil troque son maillot blanc pour une nouvelle tenue dessinée par Aldyr Garcia Shlee, qui remporte un concours national. Le maillot jaune-or avec col et poignets verts, short bleu cobalt et chaussettes blanches à bandes jaunes et vertes devient iconique. Cette équipe virevoltante, emmenée par un jeune prodige de 17 ans, Edson Arantes do Nascimento, surnommé Pelé, éblouit le monde.

En demi-finale, le Brésil écrase la France 5-2, puis bat la Suède sur le même score en finale. Pelé devient le symbole de ce football-samba, moderne et spectaculaire, qui correspond à l'image que le Brésil veut donner, notamment avec la construction de Brasilia. La France, quant à elle, termine troisième, son meilleur résultat jusqu'alors, en battant l'Allemagne de l'Ouest (6-3) lors de la petite finale.

L'avant-centre Just Fontaine inscrit 13 buts en six matchs, un record inégalé sur une seule Coupe du monde. Avec humour, il raconte que l'équipe n'avait que trois maillots pour six matchs, car personne ne s'attendait à ce qu'elle aille si loin. Ses chaussures ayant lâché, il termine le tournoi avec celles de son remplaçant.

Ce record de 13 buts reste encore aujourd'hui le meilleur total pour une seule édition, surpassé seulement par les carrières cumulées de joueurs comme Klose (16), Ronaldo (15) ou Gerd Müller (14). Cette Coupe du monde 1958 reste gravée dans les mémoires comme le tournoi de tous les records et le début d'une nouvelle ère du football mondial





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 1958 Brésil Pelé Just Fontaine Record

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

« On doit toujours parler de Neymar ! » : l’énorme coup de gueule d’une star du Brésil avant la Coupe du MondeCasemiro est remonté. Le milieu de terrain du Brésil n’en peut plus de devoir répondre à des questions sur Neymar, dont la présence à la Coupe du Monde demeure encore très incertaine.

Read more »

L'album Panini de la Coupe du Monde 2026 : le prix de la passionL'album Panini de la Coupe du Monde 2026 est le plus grand album jamais produit, avec 980 stickers. Le prix nécessaire pour se procurer les vignettes brûle les lèvres de nombreux collectionneurs et de parents. Les collectionneurs peuvent acheter des vignettes dans le commerce, par paquets de sept, ou recourir à l'achat ciblé pour compléter leur collection. Un professeur de mathématiques français a créé un simulateur pour déterminer le prix nécessaire pour compléter l'album.

Read more »

Kevin De Bruyne aborde la Coupe du monde avec sérénitéLe capitaine des Diables Rouges, Kevin De Bruyne, s'est exprimé lors de la KDB Cup à Drongen sur sa quatrième Coupe du monde avec l'équipe de Belgique. Le joueur de 34 ans a affirmé aborder le tournoi avec beaucoup de sérénité, malgré les ambitions élevées de l'équipe belge. En parallèle, la Belgique fait face à de violents orages avec de la pluie un peu partout dans le pays, causant des dégâts importants. L'aéroport de Zaventem est également fortement perturbé à cause des orages, avec des avions cloués au sol depuis des heures. Paris se prépare à accueillir les supporters en vue de la finale de Ligue des Champions, avec 8.000 policiers mobilisés et des magasins barricadés. Enfin, Casemiro, milieu de terrain du Brésil, a exprimé son agacement face aux questions sur la présence de Neymar à la Coupe du Monde, dont la participation reste incertaine.

Read more »

Les Diables Rouges complets pour la Coupe du Monde 2026Le groupe belge de football a regroupe tous ses joueurs, à l'exception de Leandro Trossard, en vue des prochains matchs amicaux contre la Croatie et la Tunisie avant le mondial 2026. Parmi les arrivées notables figurent Amadou Onana, Jérémy Doku, Diego Moreira et Kevin De Bruyne, qui s'est équipé pour le tournoi d'été.

Read more »