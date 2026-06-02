Coupe du Monde 1970 : Couleurs, Cartes et Conflits

Le Mondial 1970 au Mexique marque l'introduction de la télévision en couleur et des cartons jaune et rouge, tandis que la guerre du football entre le Salvador et le Honduras assombrit l'avant-tournoi. La Belgique fait ses débuts, et le Brésil de Pelé remporte la troisième étoile.

Heureusement, le Mondial mexicain de juin 1970 a été bien plus paisible et est souvent cité comme l'un des plus beaux en termes de spectacle.

Trois matches sont entrés dans la légende : en quarts de finale, la revanche de la finale précédente entre l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest. Menés 2-0, les Allemands ont renversé la situation grâce à Franz Beckenbauer pour l'emporter 3-2. En demi-finale, l'Allemagne de l'Ouest a affronté l'Italie dans un match marathon. Après un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire, les prolongations ont offert cinq buts supplémentaires, avec une victoire italienne 4-3.

En finale, l'Italie n'a rien pu faire face au Brésil de Pelé, qui a dominé 4-1. Pelé est devenu une gloire nationale, et le Brésil a remporté sa troisième Coupe du monde, lui permettant de conserver définitivement le trophée Jules Rimet. Cette compétition a marqué un tournant dans l'histoire du football, alliant innovations techniques et drames humains.

La Coupe du monde 1970 reste un symbole de l'âge d'or du football, où le jeu et les émotions ont atteint des sommets inégalés





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