Coupe du monde 2002 : retour sur un Mondial historique et polémique

L'édition 2002 de la Coupe du monde, première organisée en Asie et co-organisée par le Japon et la Corée du Sud, restera marquée par des tensions historiques entre les deux pays hôtes et plusieurs controverses arbitrales favorables aux Sud-Coréens. Retour sur ce tournoi où la Belgique a brillé et où la Turquie a réalisé une performance inattendue.

L'édition 2002 de la Coupe du monde de football est une édition historiquement singulière. Pour la première fois, le Mondial se déroule en Asie, et surtout, il est co-organisé par deux pays : le Japon et la Corée du Sud.

Cette co-organisation n'allait pas de soi en raison des tensions historiques entre les deux nations, notamment la mémoire de l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et le sujet douloureux des "femmes de réconfort", un euphémisme pour désigner l'esclavage sexuel auquel étaient soumises des Coréennes, souvent mineures, pour satisfaire les troupes impériales japonaises. Bien que le Japon ait présenté des excuses officielles, les relations restaient fragiles en 2002.

Le Mondial a néanmoins permis un rapprochement entre les supporters des deux pays, mais les difficultés rencontrées ont conduit la FIFA à annoncer dans un premier temps la fin de ce principe de co-organisation. L'instance dirigeante du football mondial a cependant changé d'avis, comme en témoigne l'organisation conjointe du futur Mondial 2026 par les États-Unis, le Canada et le Mexique





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