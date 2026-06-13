Coupe du Monde 2022 : Analyse du Brésil, entre gloire passée et incertitudes présentes

Analyse approfondie de la sélection brésilienne avant son match contre le Maroc à la Coupe du Monde 2022. Entre son riche palmarès et ses récentes contre-performances, le Brésil d'Ancelotti présente un profil contrasté, entre favori historique et équipe potentiellement surcotée.

À chaque Coupe du Monde, l'entrée en lice du Brésil suscite une ferveur, une excitation et une passion uniques. Il n'en ira pas autrement lors de cette édition, alors que la Seleção brésil ienne défiera le Maroc , lors de la première journée du Groupe C, dans la nuit de samedi à dimanche à minuit.

Cette rencontre, qui se déroulera au MetLife Stadium du New Jersey, constitue la première grosse affiche de la phase de groupes. Le Brésil, avec son histoire légendaire et son statut de nation la plus titrée, débarque néanmoins avec un mélange d'enthousiasme et de questions. Que peut-on attendre de la formation coachée par l'Italien Carlo Ancelotti ? Le Brésil est-il un favori naturel de la compétition ou bien est-il cette fois largement surcoté ?

Un peu des deux, assurément… Voici une analyse en 4 points avec Emiliano Bonfigli. Une chose est permanente avec le Brésil : l'histoire parle pour lui. Avec 5 titres mondiaux, la Seleção est la nation la plus titrée au monde, devant l'Allemagne et l'Italie qui ont toutes deux remporté 4 fois la Coupe du Monde. Le Brésil, c'est le Joga Bonito, ce "beau jeu" qui a fait rêver des générations de supporters.

Certaines équipes ont marqué l'histoire de la compétition, comme le Brésil 1970, vainqueur d'un troisième titre mondial, ou le Brésil 1982, perdant magnifique. Ses joueurs ont littéralement fait rêver : Pelé, Ronaldo, Zico, Ronaldinho, etc. Cette histoire, però, peut se révéler lourde à porter. Ce sera encore le cas cette année. L'attente est énorme, et cette sélection brésilienne n'a peut-être pas les épaules assez solides pour la supporter.

Le poids du passé, cette quête perpétuelle de beauté et de victoire, est un fardeau que peu de nations endurent comme le Brésil. C'est là que le bât blesse. Le Brésil a terminé 5ème de sa phase éliminatoire dans la zone Amérique du Sud, derrière l'Argentine, l'Équateur, la Colombie et l'Uruguay ; soit à l'avant-dernière place qualificative. Un parcours indigne de son pedigree et de son statut.

Il faut bien reconnaître que ce Brésil-là, 6ème au classement FIFA, est largement inférieur à ses illustres prédécesseurs. En Coupe du Monde, les dernières performances ne sont pas exceptionnelles, loin de là. Depuis son dernier sacre en 2002, il n'a atteint le dernier carré qu'une seule fois. C'était en 2014, lors de son Mondial à la maison.

Résultat ? Une correction 7-1 face à l'Allemagne. Et les autres éditions ? En 2006, 2010, 2018 et 2022, le Brésil a été éliminé en quart de finale.

Une routine frustrante qui interroge sur la capacité de cette équipe à retrouver les sommets. La phase de groupes de cette édition semble déjà cruciale pour redorer un blason terni par des résultats en demi-teinte depuis deux décennies. C'est probablement le point qui incite à l'optimisme. Avec Carlo Ancelotti, le Brésil s'est adjugé les services d'une véritable pointure dans le coaching et le management des stars.

L'Italien va certainement remettre de l'ordre tactique et défensif au niveau d'une sélection qui pèche parfois par un manque de rigueur. Reste à savoir comment il va gérer le cas Neymar lorsque celui-ci sera disponible à nouveau. En le convoquant, il a cédé à la pression populaire, mais il s'est également mis une épine dans le pied. Le noyau de l'équipe présente des forces et des faiblesses marquées.

Le talent offensif est présent : Raphinha, Vinicius Junior, Martinelli… seul bémol, ils jouent tous à gauche en club. Certains devront faire des concessions sous le maillot auriverde. En défense, les centraux sont de qualité (Marquinhos, Bremer, Gabriel), mais les latéraux sont moins forts (Alex Sandro, Danilo). Le milieu de terrain, lui, est largement inférieur à celui d'autres sélections.

Et le noyau manque de profondeur par rapport à certaines autres nations comme la France, le Portugal ou l'Espagne. La grande question concerne finalement Neymar. Si la star brésilienne retrouve ses dribbles et ses fulgurances, alors le Brésil peut faire mal… Mais cela semble peu probable au vu de son état de forme récent et de ses pépins physiques.

Si le Brésil fait toujours partie des favoris lors d'une Coupe du Monde, il semble moins armé que la France, l'Argentine, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre… En ce sens, oui, ce Brésil-là est surcoté. Un quart de finale serait ressenti comme un échec au pays, tant les attentes sont grandes. Mais la Seleção peut-elle vraiment faire mieux ? Pas forcément.

L'histoire récente montre des limites tactiques et une fragilité psychologique dans les moments clés. Face au Maroc, déjà, il faudra être vigilants. Les Lions de l'Atlas, demi-finalistes surprise de la dernière édition, ne seront pas une opposition facile. Alors oui, ce Brésil est légèrement surcoté.

Il possède un effectif talentueux mais inégal, un entraîneur de renom mais des faiblesses structurelles. Son succès dépendra de sa capacité à gérer la pression, à optimiser son jeu offensif et à résoudre les énigmes Neymar et l'équilibre milieu de terrain. La quête du sixième titre reste un rêve lointain pour cette génération





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brésil Coupe Du Monde 2022 Maroc Seleção Carlo Ancelotti Neymar Analyse Football Favoris Mondial Joga Bonito

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La 23ème Coupe du Monde : Mexico, malédiction et Rudi GarciaLa 23ème Coupe du Monde débute ce jeudi soir avec l’entrée en lice du Mexique, l’un des organisateurs, face à l’Afrique du Sud. Le Mexique est préoccupé par une malédiction qui frappe le pays depuis 1994 et a connu des échecs en huitièmes de finale lors de 7 Coupes du Monde consécutives. Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges, livre son pronostic pour la Coupe du Monde 2026.

Read more »

La Coupe du monde 2022 : Trump et la FIFA, un duo pas très sportifLa Coupe du monde 2022, organisée par les Etats-Unis et le président Trump, a été le sujet d'une critique sévère. Les raisons ne manquent pas pour considérer cette Coupe avec un scepticisme extrême, notamment les conflits en cours des Etats-Unis, la police d'immigration particulièrement sévère et la billetterie éloignée des caractéristiques populaires du sport.

Read more »

Coupe du monde 2026 : les paris sportifs et la popularité croissante des paris en BelgiqueLa Coupe du monde 2026 est également un événement sur lequel on parie, avec une popularité croissante des paris en Belgique. Selon la commission des jeux de hasard, les paris sportifs connaissent une croissance constante, avec 86% du GGR (Gross Gaming revenue) des paris se concentrant sur les paris sportifs, en particulier le football. Pendant les grands événements footballistiques, l'activité explose, avec près de 109.000 nouveaux comptes créés pendant l'EURO 2024 et 31.000 nouveaux joueurs se sont inscrits. La Coupe du monde est un outil majeur pour capter de nouveaux clients, avec 60% des fans de la Coupe du monde prévoient de parier en ligne. Selon une étude publiée par la plateforme de paiement Paysafe, 19% des consommateurs qui suivront la compétition prévoient de placer leur premier pari en ligne durant le tournoi. Au total, 60 milliards d'euros de paris sont envisagés pour cette Coupe du monde, avec une augmentation de 71% par rapport à la précédente Coupe, au Qatar.

Read more »

Coupe du Monde 2026 : entre enjeux financiers, silence institutionnel et débats sociopolitiquesAnalyse approfondie de la polarisation autour de la Coupe du Monde 2026, où les pressions économiques de la FIFA, le mutisme des fédérations européennes et les controverses sociopolitiques se mêlent aux attentes sportives et techniques des supporters.

Read more »