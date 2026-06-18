Coupe du monde 2026 : Diables rouges prudents, buts tardifs et surprises sud-américaines

À l'approche de la Coupe du monde 2026, les Diables rouges gèrent leurs forces avant le deuxième match. Parallèlement, la première journée de phase de groupes a réservé son lot de suspense avec plusieurs buts inscrits dans le temps additionnel, notamment pour le Ghana contre le Panama. Le continent sud-américain, pourtant riche en talents, a connu un démarrage difficile avec seulement deux victoires sur six équipes. Des sélectionneurs expérimentés comme l'ancien champion du monde à la tête de l'Ouzbékistan et Carlos Queiroz marquent également cette édition.

À quatre jours de leur deuxième match de Coupe du monde, les Diables rouges se sont entraînés mercredi soir. Un entraînement qui s'est fait sans Romelu Lukaku, qui a en effet opté pour la précaution : le meilleur buteur de l'Histoire de la Belgique a besoin de repos après avoir disputé un match amical la veille, l'attaquant de l'Atalanta ressent une gêne musculaire et le champion d'Angleterre est ménagé après une longue saison.

Quatre joueurs étaient absents de cette séance, dont l'attaquant star, tandis que vingt-deux ont participé à la préparation. Parmi les absences notables, on trouve aussi le gardien et deux défenseurs, laissant présager une rotation pour le prochain match. Le sélectionneur a choisi de prendre des précautions avec plusieurs de ses cadres, notamment ceux qui ont enchaîné une saison éprouvante dans leurs clubs respectifs. Cette gestion vise à préserver le groupe pour les matchs à venir dans cette phase de groupes.

Quatre participations en Coupes du monde comme joueur, champion du monde en 2006 et surtout Ballon d'Or la même année : le palmarès de l'ancien défenseur de la Juventus et du Real Madrid est impressionnant. Il participe cet été à son cinquième Mondial, le premier en tant que sélectionneur puisqu'il tente d'apporter son expérience à l'Ouzbékistan, qui découvre la compétition.

Son parcours en tant que joueur, marqué par des succès au plus haut niveau, en fait une figure respectée sur le banc. L'Ouzbékistan, pour sa première apparition, compte sur son leadership pour guider les jeunes talents. Record égalé pour Carlos Queiroz, présent en Coupe du monde pour la cinquième fois de rang. Après avoir échoué à qualifier Oman pour le Mondial, l'entraîneur de 73 ans a parfaitement réussi ses débuts avec la nation africaine qu'il dirige désormais.

Ces techniciens expérimentés apportent une dimension supplémentaire à la compétition, avec des histoires riches et des défis différents. Au terme d'un match peu emballant face au Panama, le Ghana a émergé dans le temps additionnel pour se placer en tête du groupe L aux côtés de l'Angleterre. Ce but dans les dernières minutes a offert une victoire cruciale aux Africains, leur permettant de prendre une option sur la qualification.

La rencontre manquait de rythme et d'occasions claires jusqu'à cette réalisation surprise. Le Panama, pourtant bien organisé, a craqué en fin de match. Ce scénario rappelle l'importance de la persévérance et de la concentration jusqu'au coup de sifflet final. Après 24 rencontres, la première journée de phase de groupes s'est terminée sur cet Ouzbékistan - Colombie.

Et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il y a eu du suspense. En effet, les deux matches de la nuit ont eu des buts dans le temps additionnel. Et ce n'est certainement pas la première fois qu'un but est inscrit en fin de partie depuis le début du Mondial. Cette tendance aux buts tardifs a déjà été observée, comme lors du Japon face aux Pays-Bas où l'égalisation est venue à la 89e minute.

Ce qui fait que tous les trois matches, en moyenne, un but est inscrit dans le temps additionnel, créant un suspense intense jusqu'aux derniers instants. Forcément, qui dit Coupe du monde à 48 équipes dit plus de représentants par continent. L'Amérique du Sud compte six nations lors de ce Mondial : Argentine, Equateur, Colombie, Uruguay, Brésil et Paraguay. Et le bilan de cette première journée de phase de groupes n'est vraiment pas fameux pour le continent.

Grâce à son succès, la Colombie est seulement la deuxième équipe sud-américaine à glaner les trois points en ce début de Mondial. L'autre équipe étant l'Argentine, victorieuse de l'Algérie. Tandis que le Brésil et l'Uruguay n'ont pas fait mieux qu'un partage contre le Maroc et l'Arabie saoudite, alors que l'Equateur et le Paraguay ont perdu face à la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis. Ce départ mitigé des géants sud-américains surprend, alors qu'ils sont souvent favoris.

La Colombie, lors de son match, a vu l'un de ses joueurs, l'ancien genkois, dévier le ballon du bout du pied pour inscrire le premier but de l'équipe lors de ce Mondial. Cette réalisation, considérée comme l'une des plus belles de cette première journée, démontre l'importance des détails et de l'opportunisme. Pour résumer, cette première phase de la Coupe du monde 2026 est marquée par des buts dans le temps additionnel, des performances inattendues et une gestion minutieuse des effectifs.

Les Diables rouges, comme d'autres grandes nations, prennent des précautions avec leurs stars. Les sélectionneurs expérimentés, comme l'ancien champion du monde à la tête de l'Ouzbékistan ou Carlos Queiroz, apportent leur savoir-faire. Sur le terrain, le Ghana crée la surprise, le continent sud-américain peine à s'imposer pleinement, et le suspense reste entier pour les journées suivantes. L'expansion à 48 équipes change les dynamiques, offrant plus deplaces mais aussi plus de compétition.

Les supporters peuvent s'attendre à des rebondissements constants alors que le tournoi se déroule dans plusieurs grands stades à travers le pays hôte





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